Do kancelarii sejmiku nie wpłynęła jeszcze jednak pisemna rezygnacja od byłej małopolskiej kurator oświaty, a taka właśnie - zgodnie z Kodeksem wyborczym - jest potrzebna do tego, aby komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu.

Barbara Nowak zrzeka się mandatu. Za nią Mateusz Małodziński?

Małodziński powiedział, że jeżeli rzeczywiście dojdzie do wygaśnięcia mandatu Barbary Nowak, to jest gotów pełnić mandat radnego województwa .

W piątek w mediach społecznościowych napisała: "Nie uciekłam z pola walki. To nie był front. Po aktach szantażu, próbach przejścia do opozycji, nastąpił podział łupów. Wracający po zdradzie, jeszcze więcej dostali. Wyszłam, bo pamiętam, co obiecałam moim wyborcom i nie sprzeniewierzę się ślubowaniu radnego. Honor nie ma ceny".