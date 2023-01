Jan Śpiewak kontra Jacek Majchrowski. Jest decyzja sądu

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oskarżył warszawskiego aktywistę o publiczne znieważenie i pomówienie. Polityk poczuł się urażony po tym, jak Jan Śpiewak opublikował na swoim kanale film, który zatytułował "Pożar miejskiego archiwum i najsłynniejsze afery z czasów Majchrowskiego".

W swoim filmie aktywista nie przedstawił żadnych nowych faktów czy ustaleń. Podsumował on jedynie wieloletnie rządy prezydenta Krakowa na postawie informacji publikowanych w mediach. Impulsem do stworzenia filmu był pożar krakowskiego archiwum, do którego doszło w lutym 2021 r. Z powodu zdarzenia zniszczonych zostało wiele cennych i ważnych dokumentów.

W czerwcu 2022 r. Sąd Rejonowy w Krakowie umorzył postępowanie. Niestety media nie mogły go relacjonować, ponieważ proces był niejawny ze względu na decyzję prezydenta Jacka Majchrowskiego. Polityk nie zgodził się na ujawnienie rozprawy.

Co ciekawe, prowadzący sprawę sędzia, odrzucił wniosek Śpiewaka o przesłuchanie dziennikarzy, którzy opisywali działania władz miasta. Sędzia pozwolił natomiast na przesłuchanie świadków zgłoszonych przez prezydenta Krakowa. Wśród nich znalazła się Elżbieta K., była wiceprezydent miasta, która we wrześniu 2021 r. usłyszała prokuratorskie zarzuty.

W czwartek odbyła się rozprawa apelacyjna, a Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i umorzył postępowanie.

Teraz sąd przekaże dokumenty sprawy do prokuratury, która z oskarżenia publicznego zbada, czy Jan Śpiewak zniesławił Jacka Majchrowskiego.