Pierwsze mieszkanie 18-latek wynajął w czerwcu. Wcale nie zamierzał w nim mieszkać. Chciał podnająć je dalej, wyłudzając w ten sposób pieniądze od potencjalnych najemców. Udawało mu się to, więc kontynuował swoją dobrą passę.

4 tys. złotych opłaty za wynajem otrzymał m.in. od pary, która chciała zamieszkać w centrum Krakowa . Na oglądanie tego samego miejsca zdecydowała się dwójka znajomych oszukanej pary. Do spotkania miało dojść 5 lipca.

Kraków. Wyłudzał pieniądze próbując wynająć mieszkania

Tym razem nie poszło tak, jak tego oczekiwał 18-latek. Potencjalni najemcy jeszcze przed spotkaniem wezwali na miejsce policję. Przekazali funkcjonariuszom, że mężczyzna, który zaoferował im mieszkanie do wynajęcia, prawdopodobnie nie ma prawa, aby nim dysponować .

Kryminalni z Komisariatu Policji I w Krakowie udali się na miejsce. Mężczyzna pokazał parze mieszkanie, a ich podejrzenia potwierdziły się. W tym momencie do lokalu weszli funkcjonariusze, którzy zatrzymali 18-latka. Do mieszkania przybyli również znajomi zgłaszających, którzy potwierdzili, że to ten sam mężczyzna, przez którego zostali oszukani.