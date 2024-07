Jak działa oszustwo "na kwaterę"?

Kusząca oferta, która... nie istnieje

Skąd zatem oszuści biorą materiały do stworzenia swojej oferty? Zdjęcia do takich ogłoszeń są zazwyczaj kradzione z legalnych stron oferujących noclegi. Prezentowane kwatery wyglądają na luksusowe, czyste i idealnie przygotowane do przyjęcia gości.