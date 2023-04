- Polacy zasługują na prawdę. W ostatnich godzinach było wiele fake newsów. Służby zapewniły mnie, że wszystkie produkty, które znalazły się na liście, nie wjeżdżają do Polski. Te fake newsy służą Putinowi. On się cieszy, gdy ktokolwiek w Polsce próbuje jeszcze bardziej destabilizować - stwierdził podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Robert Telus.

Dodał, że od momentu wydrukowania rozporządzenia, produkty zawarte na liście, przestały wjeżdżać do kraju.

Minister rolnictwa zaznaczył, że nieprawdą jest, że Unia Europejska wycofa rolnikom dopłaty, chodzi jedynie o uregulowanie sprawy tranzytowej. - Za sprawy ceł, za sprawy graniczne odpowiada komisarz ds. handlu. Chciałbym się spotkać z nim w tej sprawie - podkreślił.

- Dziś doszło również do spotkania ze stroną ukraińską (...) Są prowadzone rozmowy, aby przede wszystkim sprawę tranzytu uregulować, bo my nie jesteśmy przeciwko, żeby był on prowadzony, ale musimy mieć stuprocentową gwarancję jako Polska, że te produkty, które w jakiś sposób destabilizowały nasz rynek, szczególnie ten rolniczy, nie będą zostawały w kraju - mówił Telus.

Jak podkreślił, sytuacja, która od soboty panuje na granicy polsko-ukraińskiej jest sygnałem dla Unii Europejskiej. - Mamy potwierdzenie od strony Węgier, Słowacji, że również wprowadzają podobne rozwiązania. Chcemy dać jasny sygnał Komisji Europejskiej, że potrzebujemy zmian, jeśli chodzi o sprawę ceł, potrzebujemy zmian prawnych - kontynuował.

Ma to na celu możliwość wprowadzenia przepisów, które zagwarantują, że "towary, które wjeżdżają na teren naszego kraju, przejadą tranzytem do innych krajów". - Apelujemy do UE, Komisji Europejskiej, żeby podjąć jak najszybciej takie działania, żeby te tranzyty były pewne (...), żeby zapewnić naszych rolników, żeby na tej sytuacji nie tracili - dodał.