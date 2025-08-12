Tegoroczna edycja Pride of Poland przyciągnęła tłumy zwiedzających oraz kupców. W licytacji głównej oraz tzw. summer sale uzyskano 1,5 mln euro. Sprzedano 13 z 15 wystawionych koni, w tym wszystkie, jakie zaproponowały państwowe stadniny w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce.

Przypomnijmy, że do stadnin wrócili ludzie, którzy kiedyś budowali ich potęgę - Marek Trela, Jerzy Białobok czy Anna Stojanowska.

Tegoroczne aukcje w Janowie Podlaskim zakończyły się sukcesem INTERIA.PL

- Stadniny dostały komfort pracy, oczyściliśmy klimat i nastroje panujące wokół hodowli. Bo ona właśnie jest w tym wszystkim najważniejsza, a nie wyniki finansowe czy rekordy - mówi Interii Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zarządzającego państwowymi stadninami.

"To ja interweniowałam w sprawie Adelity"

Kluczem do sukcesu - jak wskazują nasi rozmówcy - jest zarządzać hodowlą w taki sposób, by pozostawić zwierzęta, które mogą w przyszłości dać wartościowe potomstwo.

- Przecież klaczy Adelity, która zrobiła tak piękny wynik, mogło tu już nie być - opowiada Alina Sobieszak, miłośniczka koni arabskich i doradczyni szefostwa stadniny w Janowie Podlaskim, po czym dodaje:

- W 2018 roku została umieszczona na liście do sprzedaży i moja interwencja u ministra rolnictwa sprawiła, że ta klacz nie została oddana prawie za bezcen. A w międzyczasie dała nam piękne potomstwo, zdobyła świetne wyniki na czempionatach, bardzo podbiła wartość swoją i całego Janowa. Poprzednie władze chciały się jej pozbyć, nie mając kompletnie pojęcia o jej rzeczywistym potencjale - zarzuca.

Wracają specjaliści sprzed lat

Przed ubiegłoroczną aukcją zarząd stadniny w Janowie Podlaskim podjął decyzję o istotnych zmianach kadrowych.

Odwołany ze stanowiska prezesa w 2016 roku Marek Trela, dziś prowadzący ośrodek rehabilitacyjny dla dzikich zwierząt w Jordanii, zgodził się pełnić funkcje doradcy. Dzieli czas pomiędzy dwa tak odległe kraje.

- Tu w Janowie Podlaskim zostawiłem swoje serce - mówi Interii.

- Poproszony o pomoc, nie mogłem odmówić, ale zaznaczyłem, że bez pełnienia oficjalnych funkcji decyzyjnych. Podpowiadam, doradzam świetnej, młodej i dynamicznej pani prezes Weronice Sosnowskiej - dodaje Trela.

Janów Podlaski przeszedł zmiany. "Napawa optymizmem" INTERIA.PL

Zapytany o receptę na sukces aukcji Pride of Poland odpowiada:

- Tu potrzeba czasu, bo potęgę odbudowuje się latami. To, co zniszczono podczas tych fatalnych rządów poprzedników, można naprawić wyłącznie spokojem i mądrością. Zastaliśmy tu fatalny stan ogierów, skupiamy się teraz na jego odbudowie.

Dobry klimat... czyli co?

Stan hodowli to jest jedno, budżet państwowych stadnin drugie, ale w rozmowach w Janowie Podlaskim bardzo często pojawia się sformułowanie "dobry klimat". Co to właściwie oznacza?

- Chodzi o odbudowę wiarygodności wśród tych, którzy kochają konie i maja pieniądze, by je kupować - tłumaczy Marek Trela.

W czasie tegorocznej aukcji poświęcono szczególną uwagę prześwietleniu kupców, którzy zgłosili się do licytacji.

- Nie można pozwolić na wpadkę. Licytacja przebiegła prawidłowo, w systemie hybrydowym. To oznacza, że kupcy licytowali równocześnie na miejscu, ale była także możliwość rejestracji i podbijania ceny przez internet, z dowolnego miejsca na świecie. Mamy potwierdzenie, że konie trafią tam, gdzie zostały rzeczywiście kupione. Sprawdziliśmy wszystkich - mówi Trela.

Nastroje zarządzających potwierdzają obrazki, jakie można było zastać w trakcie aukcji. Tłumy zwiedzających oraz kupców z zagranicy. Ci przyjeżdżają do Janowa nie tylko licytować konie, ale rozmawiać, oglądać zwierzęta i planować swoją strategię na przyszłoroczne edycje Pride of Poland.

Z Janowa Podlaskiego dla Interii Łukasz Dubaniewicz

