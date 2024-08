Wyjaśnijmy, że w niedzielę odbyła się aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim (woj. lubelskie). Wylicytowano 10 koni za łącznie 640 tys. euro. To wynik znacznie odbiegający od tych osiąganych w latach świetności stadniny.

Najwyższą cenę na licytacji - 145 tys. euro - osiągnęła 15-letnia Zigi Zana ze stadniny w Michałowie. Siwa klacz trafi do nabywcy z Belgii.

- Ma nienaganną prezencję, głowę i ruch - elementy, które doceniane są na czempionatach na całym świecie - mówi Interii Mariusz Liśkiewicz, główny specjalista ds. treningu i przygotowania koni SK Michałów. Reklama

Janów Podlaski. Były prezes: Prosili mnie

W Janowie spotkać można było w niedzielę wszystkich tych, których w janowskich stadninach próżno było w ostatnich latach szukać. Od momentu "przewrotu", jaki zaproponował poprzedni rząd w 2015 roku, doszło już do sześciu zmian prezesów. Obecny - Leszek Świętochowski działa od maja i zaprosił do współpracy osoby odpowiedzialne za sukces Stadniny w Janowie Podlaskim przed tymi zmianami. Wówczas hodowlą zarządzał Marek Trela - dziś zaangażowany w budowę azylu dla dzikich zwierząt w Jordanii. Były prezes zgodził się jednak na pełnienie honorowej funkcji konsultanta w Janowie.

- Owszem, było zapytanie, czy nie zechciałbym wrócić. Prosili mnie, ale odmówiłem - mówi Interii Marek Trela, po czym dodaje: - Ale z drugiej strony nie mogłem tego wszystkiego tak zostawić. To jest dla mnie rana nie do zabliźnienia. To, co tu zrobiono, to jest po prostu barbarzyństwo.

"Głupota i niewiedza - tak się stadniny nie prowadzi"

To - znaczy co? Eksperci oceniają, że ostatnie lata w historii aukcji to była "partyzantka". - Przecież sam pan wie, że do Janowa Podlaskiego co roku przyjeżdżali poważni ludzie. Nie mówię tylko o Shirley Watts - komentuje dla Interii Alina Sobieszak, jeden z organizatorów, redaktor naczelna "Araby Magazine", branżowego czasopisma. Reklama

- Każdy kolejny prezes w popłochu wystawiał na coroczne aukcje swoje najlepsze konie, w efekcie czego w stadninie nie zostawało prawie nic, co mogło dać perspektywiczne potomstwo, nie wspomnę już nawet o incydentach z wystawianiem "słupów" i licytowaniem koni, za które nikt nie zapłacił - tłumaczy dziennikarka. Takie działania spowodowały drastyczny spadek prestiżu i renomy aukcji Pride of Poland. Przestali na nią na przykład przyjeżdżać szejkowie z wielkimi pieniędzmi.

Efekt był taki, że stadninę znacznie przetrzebiono, co teraz wymaga odbudowy. - To głupota i niewiedza - tak się stadniny nie prowadzi - tłumaczy Interii jeden z prywatnych hodowców.

Aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim / Łukasz Dubaniewicz /

Stadnina w Janowie Podlaskim. "Odbudowa zajmie lata, ale da się to zrobić"

Marek Trela zapytany o to, ile może zająć odbudował odpowiada wprost: - Nie wiem, ale to nie będzie rok czy dwa. Sama ciąża klaczy trwa 11 miesięcy. Do tego stadniny to są także zwykłe gospodarstwa rolne, które mierzą się z problemami finansowymi. Trzeba im pomocy - dodaje.

Tę obiecuje obecny minister rolnictwa Czesław Siekierski. - Będzie wsparcie dla wszystkich państwowych stadnin koni arabskich czystej krwi. Mam na myśli Białkę, Michałów i właśnie Janów. Chcemy stworzyć warunki rozwojowe dla całego sektora. To była nasza wizytówka i chcemy, aby znów tak było - mówi Siekierski. Reklama

Dni Konia Arabskiego 2024 w Janowie Podlaskim potrwają do wtorku.

Z Janowa Podlaskiego dla Interii Łukasz Dubaniewicz