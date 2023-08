Starcie na linii J. Kowalski - K. Brejza. "On ma strach w oczach"

J. Kowalski zakłócił spotkanie Brejzy. "Wszyscy jesteście niewinni"

Kiedy polityk Suwerennej Polski za wszelką cenę starał się przerwać Brejzie, ten zaczął zarzucać go pytaniami o system Pegasus , którym miano posłużyć się m.in. do podsłuchiwania senatora. - Januszu, powiedz mi, ukradliście mi 80 tys. wiadomości. Gdzie są te dane? Dlaczego ludzie Ziobry zniszczyli mi płytę w aktach z postępowaniem? - zasypywał pytaniami Kowalskiego.

Pomiędzy wieloma głosami zgromadzonych wokół polityków można usłyszeć jak Janusz Kowalski mówi z przekąsem: "Wy wszyscy jesteście niewinni". Ale Brejza nadal nie zważał na zachowanie członka Suwerennej Polski i zarzucał go kolejnymi pytaniami, tym razem o dymisję szefa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Brejza opublikował nagranie i opatrzył je podpisem: "Chamstwem i dziczą ludzie Ziobry próbują rozbić spotkania wyborcze KO, a gdy im się nie udaje, to uciekają jak tchórze przed prawdą".

Starcie na linii Kowalski - Brejza. "Nie pomogą wam immunitety"

- Michał Kierski podał się do dymisji. Wiesz dlaczego? Bo się zorientował, że Krzysztof Brejza jest czysty, że służby wprowadziły go na minę - mówił. Po tych słowach Kowalski zaczął się powoli oddalać, jednak zgromadzeni wraz z Brejzą na czele podążali za nim, a fala pytań nie ustawała. - Pomawiacie ludzi, niszczycie uczciwych ludzi - zarzucił Brejza swojemu oponentowi w "dyskusji".

W pewnym momencie donośnie słychać głos Kowalskiego, który przebija się przez nieustanny monolog senatora. - Brejza niewiniątko! Grodzki niewiniątko, wszyscy niewinni! - krzyczał. Następnie zbliżył się do jednego z telefonów, którym nagrywano całe zajście. - Szanowni państwo, gdybyście widzieli jak on się boi, on ma strach w oczach - dodał Kowalski, po czym krzyczał jeszcze "nie pomogą wam immunitety".