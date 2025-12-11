W skrócie W rejonie Posterunku Technicznego PLK S.A w Bydgoszczy zatrzymano obywatela Gruzji przebywającego nielegalnie w Polsce. W obiekcie znajdują się ważne urządzenia techniczne.

Mężczyznę przekazano Straży Granicznej, sprawą zajmuje się również Agencja Wywiadu Bezpieczeństwa.

Zarówno Straż Ochrony Kolei, jak i policja podkreślają, że zatrzymany nie miał kontaktu z infrastrukturą kolejową.

Do zdarzenia doszło we wtorek. 41-letni obywatel Gruzji przebywał wówczas w rejonie bydgoskiego dworca kolejowego.

Mężczyzna, według lokalnych mediów, miał z nieznanych powodów znaleźć się w rejonie Posterunku Technicznego PLK S.A. wyposażonego w urządzenia do zdalnego sterowania pracą stacji kolejowej. Jak donosił serwis Metropolia Bydgoska, obywatel Gruzji nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć przebywania w niedozwolonym miejscu.

Policja potwierdziła zatrzymanie 41-latka, jednak zdementowała informację o rzekomej obecności mężczyzny we wspomnianym obiekcie PLK S.A. Jak dowiedziała się Interia, Gruzina zatrzymano, gdyż przebywał na terenie Polski nielegalnie.

- Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach mężczyzna został przekazany do dyspozycji Straży Granicznej - poinformowała Interię nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Bydgoszcz. Zatrzymanie Gruzina w pobliżu torów. Sprawę skierowano do ABW

Komendant Straży Ochrony Kolei Arkadiusz Malicki potwierdził w rozmowie z Interią, że doszło do takiego incydentu.

Na miejsce została wezwana policja. Wiadomo, że mężczyzna został przesłuchany. Funkcjonariusz przekazał, że sprawą zajmuje się teraz Agencja Wywiadu Bezpieczeństwa.

Jednocześnie komendant SOK zapewnił, że 41-letni Gruzin nie miał styczności z urządzeniami do zdalnego sterowania pracą stacji kolejowej.

