Akcja służb na kolei. Gruzin zatrzymany w pobliżu ważnego obiektu

Marcin Boniecki

W pobliżu dworca kolejowego w Bydgoszczy zatrzymano obywatela Gruzji, który miał być widziany w pobliżu obiektu PLK S.A., w którym znajdują się urządzenia techniczne. 41-latek, którzy przebywał w Polsce nielegalnie, został przekazany Straży Granicznej. Sprawę skierowano do Agencji Wywiadu Bezpieczeństwa. Jak przekazała SOK, zatrzymany nie miał dostępu do infrastruktury kolejowej.

Mundur z napisem Straż Ochrony Kolei, fragment sylwetki funkcjonariusza oraz widoczny w tle rozmyty pociąg.
Incydent na bydgoskiej kolei. Zatrzymano 41-latka z Gruzji (zdj. ilustracyjne)Zbyszek KaczmarekAgencja FORUM

  • W rejonie Posterunku Technicznego PLK S.A w Bydgoszczy zatrzymano obywatela Gruzji przebywającego nielegalnie w Polsce. W obiekcie znajdują się ważne urządzenia techniczne.
  • Mężczyznę przekazano Straży Granicznej, sprawą zajmuje się również Agencja Wywiadu Bezpieczeństwa.
  • Zarówno Straż Ochrony Kolei, jak i policja podkreślają, że zatrzymany nie miał kontaktu z infrastrukturą kolejową.
Do zdarzenia doszło we wtorek. 41-letni obywatel Gruzji przebywał wówczas w rejonie bydgoskiego dworca kolejowego.

Mężczyzna, według lokalnych mediów, miał z nieznanych powodów znaleźć się w rejonie Posterunku Technicznego PLK S.A. wyposażonego w urządzenia do zdalnego sterowania pracą stacji kolejowej. Jak donosił serwis Metropolia Bydgoska, obywatel Gruzji nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć przebywania w niedozwolonym miejscu.

Policja potwierdziła zatrzymanie 41-latka, jednak zdementowała informację o rzekomej obecności mężczyzny we wspomnianym obiekcie PLK S.A. Jak dowiedziała się Interia, Gruzina zatrzymano, gdyż przebywał na terenie Polski nielegalnie.

- Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach mężczyzna został przekazany do dyspozycji Straży Granicznej - poinformowała Interię nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

    Bydgoszcz. Zatrzymanie Gruzina w pobliżu torów. Sprawę skierowano do ABW

    Komendant Straży Ochrony Kolei Arkadiusz Malicki potwierdził w rozmowie z Interią, że doszło do takiego incydentu.

    Na miejsce została wezwana policja. Wiadomo, że mężczyzna został przesłuchany. Funkcjonariusz przekazał, że sprawą zajmuje się teraz Agencja Wywiadu Bezpieczeństwa.

    Jednocześnie komendant SOK zapewnił, że 41-letni Gruzin nie miał styczności z urządzeniami do zdalnego sterowania pracą stacji kolejowej.

