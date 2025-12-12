W skrócie Ukraina może dołączyć do Unii Europejskiej już w 2027 roku, o czym informuje "Financial Times".

Rozważane są nowe warunki akcesji, w tym okres próbny oraz ewentualne wykluczenie w przypadku regresu demokratycznego.

Negocjacje mają obejmować również ustalenie granicznej strefy zdemilitaryzowanej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"FT" powołuje się na informacje od osób "zaznajomionych z treścią dokumentu". Propozycja ma być negocjowana przez urzędników amerykańskich i ukraińskich przy jednoczesnym wsparciu Unii Europejskiej.

Brytyjski dziennik wskazuje, że rozwiązanie zmieniłoby procedury akcesyjne UE. Jednocześnie amerykańska administracja miałaby wywierać presję na te państwa Unii, które sprzeciwiają się dołączeniu Ukrainy. W tym kontekście gazeta podaje przykład Węgier.

W listopadzie w rozmowie z "FT" komisarz UE ds. rozszerzenia Marta Kos stwierdziła, że nowe kraje członkowskie mogłyby podlegać okresowi próbnemu. W przypadku "regresu demokratycznego" takie kraje byłyby wykluczane ze Wspólnoty.

Ukraina szybciej w Unii? Element szerszego porozumienia

Wcześniej podobne informacje o szybkiej akcesji podawał "The Washington Post". Dziennik wskazał, że akcesja do Wspólnoty ma być jednym z najważniejszych punktów pakietu negocjacyjnego.

Ponadto Kijów ma się domagać gwarancji bezpieczeństwa na zasadach artykułu 5. NATO, co miałoby uchronić Ukrainą przed ponowną agresją ze strony Rosji. Jednocześnie aktualną kwestią ma pozostawać "wymiana ziem" pomiędzy Ukrainą i Rosją.

"The Washington Post" wskazuje, że z postulatem częściowo zgadza się prezydent Donald Trump, którego Kijów i tak straci kontrolę nad kolejnymi terytoriami w najbliższych miesiącach.

Wojna w Ukrainie. Podział terytoriów i granica na wzór koreańskiej

W celu podziału terytoriów miałaby powstać strefa zdemilitaryzowana na wzór granicy miedzy Koreą Północną i Południową. Za nią znajdowałaby się kolejna strefa, w której obowiązywałby zakaz użycia broni ciężkiej. Kolejna kwestia to Zaporoska Elektrownia Atomowa, nad którą kontrolę straciliby Rosjanie.

Propozycja pokojowa ma również zawierać formę wsparcia Ukrainy po przerwaniu działań wojennych, służącą odbudowie kraju.

"Gość Wydarzeń". Sikorski ostrzega Ukrainę: Unia Europejska wymaga uczciwości Polsat News Polsat News