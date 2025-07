Skandaliczne słowa Brauna. Sikorski: Zachęcam do lektury raportów Pileckiego

"Wszystkich niewzruszonych słowami pana Brauna zachęcam do lektury" - napisał na platformie X Radosław Sikorski, udostępniając w swoim poście zdjęcia fragmentów "Raportów Witolda Pileckiego" oraz komentarz ich wydawcy. To reakcja na słowa lidera Konfederacji Korony Polskiej, który w radiowym wywiadzie stwierdził, że obóz Auschwitz z komorami gazowymi "to fejk".