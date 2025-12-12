Magda Umer nie żyje. Piosenkarka i poetka miała 76 lat
Nie żyje Magda Umer. Wybitna piosenkarka znana przede wszystkim jako wykonawczyni poezji śpiewanej obecna na polskiej scenie od późnych lat 60. Przez lata kariery spełniała się również w kinie, teatrze i dziennikarstwie.
Informacja o śmierci Magdy Umer pojawiła się w jej mediach społecznościowych. Na profilu piosenkarki na Facebooku zamieszczono zdjęcie piosenkarki w towarzystwie synów i wnuków.
"Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana mama i babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać" - poinformowali potomkowie zmarłej.
"Jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury drugiej połowy XX wieku". Nie żyje Magda Umer
Informację o odejściu piosenkarki skomentował prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Jak podkreślił, choć artystka związana była przede wszystkim z Warszawą, była bardzo bliska Krakowowi i jego mieszkańcom.
Wokalistkę nazwał "jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury drugiej połowy XX wieku". "Pozostanie z nami w słowach Osieckiej, Młynarskiego i Kofty, którym nadawała niepowtarzalne znaczenie oraz w pamięci tych, dla których kultura była i jest przestrzenią rozmowy o sprawach najważniejszych" - napisał.
Magda Umer nie żyje. Jej twórczość kochały miliony
Magda Umer urodziła się 9 października 1949 r. w Warszawie jako Małgorzata Umer. Debiutowała jeszcze w latach 60. w ramach kabaretów studenckich, występując m.in. w klubie "Stodoła".
Pierwsze sukcesy odnosiła w konkursie "Debiutów" na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1969 r., gdzie otrzymała wyróżnienie za wykonanie "Jedź na urlop, Romeo".
Kolejne triumfy w Opolu i innych znaczących festiwalach umocniły jej pozycję jednej z najwybitniejszych artystek polskiej sceny poezji śpiewanej. W czasie swojej kariery Umer wydała 14 albumów, w tym jeden nagrany z Grzegorzem Turnauem i jeden we współpracy z Bogdanem Hołownią.
Reżyserowała też spektakle teatralne i występowała w filmach. Odpowiadała również za produkcję dokumentalną o Jeremim Przyborze. Była członkinią Rady Polskiej Fundacji Muzycznej.