Magda Umer nie żyje. Piosenkarka i poetka miała 76 lat

Informacja o śmierci Magdy Umer pojawiła się w jej mediach społecznościowych. Na profilu piosenkarki na Facebooku zamieszczono zdjęcie piosenkarki w towarzystwie synów i wnuków.

"Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana mama i babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać" - poinformowali potomkowie zmarłej.

"Jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury drugiej połowy XX wieku". Nie żyje Magda Umer

Informację o odejściu piosenkarki skomentował prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Jak podkreślił, choć artystka związana była przede wszystkim z Warszawą, była bardzo bliska Krakowowi i jego mieszkańcom.

Wokalistkę nazwał "jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury drugiej połowy XX wieku". "Pozostanie z nami w słowach Osieckiej, Młynarskiego i Kofty, którym nadawała niepowtarzalne znaczenie oraz w pamięci tych, dla których kultura była i jest przestrzenią rozmowy o sprawach najważniejszych" - napisał.

Magda Umer nie żyje. Jej twórczość kochały miliony

Magda Umer urodziła się 9 października 1949 r. w Warszawie jako Małgorzata Umer. Debiutowała jeszcze w latach 60. w ramach kabaretów studenckich, występując m.in. w klubie "Stodoła".

Pierwsze sukcesy odnosiła w konkursie "Debiutów" na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1969 r., gdzie otrzymała wyróżnienie za wykonanie "Jedź na urlop, Romeo".

Kolejne triumfy w Opolu i innych znaczących festiwalach umocniły jej pozycję jednej z najwybitniejszych artystek polskiej sceny poezji śpiewanej. W czasie swojej kariery Umer wydała 14 albumów, w tym jeden nagrany z Grzegorzem Turnauem i jeden we współpracy z Bogdanem Hołownią.

Reżyserowała też spektakle teatralne i występowała w filmach. Odpowiadała również za produkcję dokumentalną o Jeremim Przyborze. Była członkinią Rady Polskiej Fundacji Muzycznej.

