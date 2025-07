- Pan Jan Gebelt nie miał nic wspólnego z tymi wpisami. Niesłusznie spadała na niego fala krytyki. Przepraszam za to - powiedziała.

Jurgiel-Żyła poinformowała, że w reakcji na pytania opinii publicznej zwróciła się do historyków o wyjaśnienie, dlaczego na zorganizowanej przez Instytut wystawie zabrakło informacji o udziale Maksymiliana Sznepfa w Obławie Augustowskiej,

- W tej pierwszy wersji dołożyłam swoje trzy grosze , np. skracając tę część, która mówiła o liczbie. W pierwotnej wersji było napisane że zostali aresztowani i przekazani, ale korzystając z uproszczenia napisałam po prostu "zatrzymani", co jest błędem, ponieważ zatrzymane były 53 osoby, a 22 osoby zostały aresztowane - wyjaśniła i dodała, że liczby te eksperci zaczerpnęli ze strony IPN-u "Przystanek Historia"

- To określenie, które było wskazywane jako nieodpowiednie, czyli "nigdy nie wrócili do domu", to także jest ze określenie strony IPN-u - powiedziała Jurgiel-Żyła.