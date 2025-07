Instytut Pileckiego wydał apel, by nie wykorzystywać historii obławy augustowskiej do bieżącej walki politycznej.

"Instytut Pileckiego nie zamierza stosować logiki odpowiedzialności rodzinnej, znanej z praktyk totalitarnych, i nie będzie przykładać ręki do takiej narracji" - zaznaczono. Do tych słów w krótkim wpisie odniósł się sam Morawiecki. "Zhańbili Instytut Pileckiego. Nie dajmy im zniszczyć całej Polski" - napisał na platformie X były premier.

Pojawił się również krótki, lecz dosadny komentarz posła PiS Jana Mosińskiego . "Skasujcie konto" - zaapelował do instytutu polityk. Oświadczeniu Instytutu Pileckiego nie dowierzał też przedstawiciel PSL Miłosz Motyka . "Co to jest..." - brzmiał jego wpis.

Komentatorzy odnieśli się do zdania o poszkodowanych, z których "część nie wróciła do domu". "Jak nie wrócili do swoich domów to może warto ich poszukać. Sporo lat minęło ale może jeszcze gdzieś wędrują, bo wpis ten sugeruje, że chyba z własnej woli tak sobie nie wrócili" - przekazał Mariusz Ciarka, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.