- W przyszłą środę będę chciał zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego . Żebyśmy usiedli i porozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa tak, jak czyniliśmy to wcześniej, choć w innej konfiguracji władzy wykonawczej - powiedział Duda.

- Kontynuujmy tę - w moim przekonaniu - bardzo dobrą i korzystna dla Polski formułę współpracy - dodał. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to konstytucyjny organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek na stanowisko wicepremiera, a także szefa MON powołał lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza , na wicepremiera oraz ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy.

Duda deklaruje, że nie będzie blokować pracy rządu

Podczas przemówienia prezydent zapowiedział, że mimo iż docierają do niego głosy, że może blokować różne inicjatywy rządowe, zadeklarował, że nie będzie tego robić . - Mogę zapewnić, że tego, co służy dobru obywateli i trwaniu Polski, z całą pewnością nie będę się sprzeciwiał i nie będę tego blokował - przekazał.

- Wystarczy przyjść do Pałacu Prezydenckiego i porozmawiać na temat tego, co państwo chcecie przeprowadzić. Zapewniam, że zawsze znajdzie się na to czas i wola, aby usiąść i porozmawiać. Nawet jeżeli będziemy się mieli rozejść nie znalazłszy w danej sprawie płaszczyzny porozumienia, ale zapewniam, że będę jej szukał - dodał.