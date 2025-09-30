Żurek chce uchylenia immunitetu Święczkowskiego. Wniosek trafił do TK

Anna Adamiak w czasie wtorkowej konferencji prasowej przekazała, że wniosek został sformułowany przez pion śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej, który zajmuje się kwestią używania oprogramowania Pegasus.

- W ocenie zespołu materiał dowodowy stwarza uzasadnione podejrzenie, że Bogdan Święczkowski - będą funkcjonariuszem publicznym jako Prokurator Krajowy od czerwca 2020 do lipca 2021 - przekroczył swoje uprawnienia - wskazała.

Immunitet Bogdana Święczkowskiego. Prokuratura składa wniosek

W sprawie chodzi o podsłuchiwanie mecenasa Romana Giertycha, co miało być złamaniem tajemnicy adwokackiej, a także naruszeniem konstytucyjnej normy "ochrony prywatności". Według śledczych to właśnie Święczkowski "zlecił inwigilację" byłego wicepremiera pierwszego rządu PiS.

Prawo - w ocenie pionu śledczego - złamać miał także prokurator Paweł Wilkoszewski, wobec czego minister sprawiedliwości złożył wniosek o uchylenie immunitetu do Sądu Najwyższego.

- W tym zakresie prokurator krajowy skierował dzisiaj wniosek do Sądu Najwyższego, jako sądu dyscyplinarnego, uprawnionego do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej tego prokuratora - oznajmiła Adamiak. Jednocześnie prokurator został zawieszony w czynnościach.

Wnioski zawierają obszerną część niejawną, z którą - jak wskazała rzeczniczka PG - nie może podzielić się treścią z opinią publiczną.

PK: Wniosek o uchylenie immunitetu I Prezesa SN Małgorzaty Manowskiej

Na konferencji prasowej głos zabrał także rzecznik Prokuratury Krajowej.

- Skierowano dziś wniosek o uchylenie immunitetu I Prezesa Sądu Najwyższego. Wniosek wobec Małgorzaty Manowskiej został skierowany do Trybunału Stanu w zakresie dwóch czynów. Według śledczych istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw - przekazał Przemysław Nowak.

Pierwsze z nich dotyczy przeprowadzenia głosowań w trybie obiegowym kolegium SN, druga zaś sędziego Pawła Juszczyszyna.

