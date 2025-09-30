Żurek chce uchylenia immunitetu Święczkowskiego. Wniosek trafił do TK
- Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego - przekazała rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak. Sprawa - według śledczych - ma związek z kwestią używania oprogramowania Pegasus i zleceniem "inwigilacji Romana Giertycha". Oprócz tego Prokuratura Krajowa ponownie domaga się uchylenia immunitetu I Prezesa SN Małgorzaty Manowskiej.
Anna Adamiak w czasie wtorkowej konferencji prasowej przekazała, że wniosek został sformułowany przez pion śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej, który zajmuje się kwestią używania oprogramowania Pegasus.
- W ocenie zespołu materiał dowodowy stwarza uzasadnione podejrzenie, że Bogdan Święczkowski - będą funkcjonariuszem publicznym jako Prokurator Krajowy od czerwca 2020 do lipca 2021 - przekroczył swoje uprawnienia - wskazała.
Immunitet Bogdana Święczkowskiego. Prokuratura składa wniosek
W sprawie chodzi o podsłuchiwanie mecenasa Romana Giertycha, co miało być złamaniem tajemnicy adwokackiej, a także naruszeniem konstytucyjnej normy "ochrony prywatności". Według śledczych to właśnie Święczkowski "zlecił inwigilację" byłego wicepremiera pierwszego rządu PiS.
Prawo - w ocenie pionu śledczego - złamać miał także prokurator Paweł Wilkoszewski, wobec czego minister sprawiedliwości złożył wniosek o uchylenie immunitetu do Sądu Najwyższego.
- W tym zakresie prokurator krajowy skierował dzisiaj wniosek do Sądu Najwyższego, jako sądu dyscyplinarnego, uprawnionego do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej tego prokuratora - oznajmiła Adamiak. Jednocześnie prokurator został zawieszony w czynnościach.
Wnioski zawierają obszerną część niejawną, z którą - jak wskazała rzeczniczka PG - nie może podzielić się treścią z opinią publiczną.
PK: Wniosek o uchylenie immunitetu I Prezesa SN Małgorzaty Manowskiej
Na konferencji prasowej głos zabrał także rzecznik Prokuratury Krajowej.
- Skierowano dziś wniosek o uchylenie immunitetu I Prezesa Sądu Najwyższego. Wniosek wobec Małgorzaty Manowskiej został skierowany do Trybunału Stanu w zakresie dwóch czynów. Według śledczych istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw - przekazał Przemysław Nowak.
Pierwsze z nich dotyczy przeprowadzenia głosowań w trybie obiegowym kolegium SN, druga zaś sędziego Pawła Juszczyszyna.