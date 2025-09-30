"Nie możemy przymykać oczu". Żurek podjął decyzję

Piotr Białczyk

"Podjąłem decyzję o przerwaniu w czynnościach służbowych sędziego Jakuba Iwańca. Ze względu na charakter i wagę popełnionych przez niego czynów. To była decyzja konieczna - bo nie możemy przymykać oczu na rażące naruszenia prawa i uchybienia godności urzędu" - ogłosił w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Waldemar Żurek ws. sędziego Jakuba Iwańca. Jest decyzja ministra
"Sędzia Iwaniec dopuścił się szeregu poważnych przewinień - od prowadzenia posiedzeń bez zawiadomienia prokuratora, przez rozpatrywanie zażaleń bez jego udziału, po podważanie umocowania prokuratorów prowadzących śledztwo i uznawanie ich decyzji za nielegalne" - napisał w sieci Waldemar Żurek.

"Takie działania nie tylko łamią obowiązujące przepisy, ale podważają fundamenty wymiaru sprawiedliwości i zaufanie obywateli do państwa. O treściach niezliczonych wpisów pana sędziego już nie wspomnę" - dodał minister.

"Każdy, kto te fundamenty narusza, musi liczyć się z konsekwencjami. Każdy" - spointował.

W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy, że sędzia miał "prowadzić posiedzenia bez zawiadomienia prokuratora, ⁠rozpoznawać zażalenia bez jego udziału, kwestionować umocowanie prokuratorów prowadzących śledztwo i uznawać ich decyzje za nielegalne".

Resort sprawiedliwości dodał w komunikacie, że w związku z tymi działaniami Iwańca, Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wszczęcie wobec sędziego postępowania oraz równocześnie zwróciła się do ministerstwa o jego zawieszenie w czynnościach służbowych do czasu podjęcia uchwały przez sąd dyscyplinarny ze względu na "charakter i wagę popełnionych przez niego czynów".

Sędzia Jakub Iwaniec. Kim jest prawnik?

Sędzia Jakub Iwaniec - według ustaleń prokuratury - miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw nieuprawnionego udostępniania danych osobowych, danych wrażliwych dotyczących sędziów, szczególnie działających w stowarzyszeniu "Iustitia", w związku z ich sprzeciw wobec reform wymiaru sprawiedliwości za rządów PiS.

    Wcześniej - w 2019 roku - Onet opublikował artykuł, w którym napisał, że Iwaniec, "dostarczał internetowej hejterce Emilii haki na Krystiana Markiewicza, szefa stowarzyszenia Iustitia". "W korespondencji podawał dokładne informacje o dziecku Markiewicza, a także wysyłał telefony jego rzekomej kochanki i jej męża" - dodał portal. Tuż po doniesieniach prasowych ówczesnych szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skrócił delegację sędziego w resorcie.

    - To był stek nieprawd i bzdur wylanych pod moim adresem, jakobym miał się wcielać w rolę anonimowego hejtera - komentował sędzia Iwaniec, odnosząc się do tamtej sprawy, cytowany przez PAP.

    Agencja przypomina, że Sąd Najwyższy odmówił ostanio uchylenia immunitetu Iwańcowi w sprawie zarzutu dotyczącego "ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych". Uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w tej sprawie nie jest prawomocna. Prokuratura złożyła w tym tygodniu do SN zażalenie w tej sprawie.

    Wobec sędziego Iwańca toczą się już - na różnych etapach - inne sprawy immunitetowe w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN. Od grudnia zeszłego roku SN rozpoznaje już wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Iwańcowi w związku z tzw. aferą hejterską. Do tego wniosku SN ma powrócić na początku października bieżącego roku.

    Żurek podjął decyzję ws. sędziego Iwańca. Pierwsze komentarze

    Na nowy ruch Waldemara Żurka zareagował były wiceminister sprawiedliwości z czasów Zjednoczonej Prawicy.

    "Minister Żurek zawiesza sędziego Jakuba Iwańca ZA TREŚĆ orzeczeń! Latami krzyczał o niezawisłości, dziś sam - jako władza wykonawcza - ją depcze i się tym chwali. To jawne złamanie prawa. Żurek sam dopisuje kolejny akapit swojego aktu oskarżenia" - napisał w sieci Michał Woś.

