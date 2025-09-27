W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie skrytykował działania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który zawiadomił prokuraturę w sprawie sędzi Magdaleny Wójcik.

Święczkowski zarzucił sędzi przekroczenie uprawnień w związku z decyzją o przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry przed komisję ds. Pegasusa.

Zdaniem przedstawicieli sądu działania prezesa Bogdana Święczkowskiego są nieuprawnione i stanowią "

próbę wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów powszechnych".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trybunał Konstytucyjny wydał w piątek oświadczenie, w którym poinformował, że prezes TK Bogdan Święczkowski skierował do prokuratury zawiadomienie dotyczące sędzi warszawskiego Sądu Okręgowego Magdaleny Wójcik, która wydała postanowienie o przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

W związku z treścią komunikatu wydanego przez Święczkowskiego Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował w sobotę, że "prezes Trybunału Konstytucyjnego nie jest władny wypowiadać się o zasadności lub bezzasadności orzeczenia niezawisłego sądu".

"Podlega ono kontroli instancyjnej sprawowanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który jest wyłącznie właściwy do oceny merytorycznej tego orzeczenia" - podano w oświadczeniu.

Prezes TK zawiadomił prokuraturę ws. sędzi Magdaleny Wójcik. Wydano komunikat

Sąd Okręgowy w Warszawie tłumaczy, że w uzasadnieniu przedstawiono ocenę prawną wniosku Sejmowej Komisji Śledczej i wyjaśniono motywy postanowienia sędzi Magdaleny Wójcik.

Jak czytamy, sąd "odniósł się do zagadnienia postanowienia tymczasowego z dnia 8 sierpnia 2025 roku".

"Działanie Bogdana Świeczkowskiego stanowi próbę wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów powszechnych, do czego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie nadaje mu żadnych uprawnień" - zakomunikował Sąd Okręgowy w Warszawie.

W oświadczeniu dodano również, że "to nieakceptowalne zachowanie jest obecnie analizowane przez prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego".

Bogdan Święczkowski złożył wniosek do prokuratury. TK wydał komunikat

Zawiadomienie złożone przez prezesa TK - jak przekazano - trafiło do Prokuratury Krajowej i dotyczy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa "umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego", czyli sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

"Zawiadomienie wskazuje również na usiłowanie sprawstwa polecającego pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy policji pozostających w stosunku uzależnienia wobec sędziego" - dodano w komunikacie TK.

"Skierowanie zawiadomienia jest reakcją na podważenie statusu ustrojowo-prawnego Trybunału Konstytucyjnego, a także działanie na szkodę interesu publicznego oraz osoby, której konstytucyjne prawa powinny być chronione" - podkreślono.

W zawiadomieniu Święczkowski wskazał na postanowienie tymczasowe TK z 8 sierpnia 2025 roku, w którym Trybunał zakazał m.in. wydawania w przyszłości wobec skarżącego Zbigniewa Ziobry orzeczeń o pozbawieniu wolności, w tym o zatrzymaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie na wniosek komisji śledczej. W postanowieniu chodziło o to, aby wstrzymano działania wobec Ziobry do czasu wykonania wyroku TK z 10 września 2024 roku, w którym uznano powołanie komisji ds. Pegasusa za niekonstytucyjne.

"Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym pozwoliłoby jej na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków" - czytamy oświadczeniu TK.

"Jednocześnie podkreślamy, że Trybunał Konstytucyjny i jego sędziowie nie ulegną żadnej presji oraz 'pohukiwaniom' przedstawicieli władzy wykonawczej" - zaznaczono w komunikacie na stronie TK.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Zbigniewa Ziobro ma zostać doprowadzony

Posiedzenie sejmowej komisji śledczej, na które Ziobrę ma doprowadzić policja, zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek, 29 września.

- Sąd uznał, że te przesłanki (…) uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od złożenia zeznań, które stanowią podstawę do orzeczenia takiego środka, zostały spełnione i w związku z tym sąd uwzględnił wniosek komisji - mówiła po decyzji sądu z 16 września rzeczniczka prasowa ds. karnych sędzia Anna Ptaszek.

W czwartek TK informował natomiast o liście Święczkowskiego do szefa policji Marka Boronia. W liście prezes TK podkreślał, że ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na posiedzenie "tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa" przez funkcjonariuszy będzie stanowiło - według niego - działanie bezprawne, mogące rodzić odpowiedzialność prawną, w tym karną, tych funkcjonariuszy.

W piątek Zbigniew Ziobro na antenie Polsat News deklarował, że nie zamierza dobrowolnie stawić się na wezwanie komisji śledczej.

"Polityczny WF": Z Polski 2050... do Konfederacji? Co się dzieje w partii Hołowni INTERIA.PL