Święczkowski zawiadomił prokuraturę. Sąd Okręgowy grzmi o naciskach. "Nieakceptowalne"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

"Prezes TK nie jest władny wypowiadać się o zasadności lub bezzasadności orzeczenia niezawisłego sądu" - ocenił Sąd Okręgowy w Warszawie. To reakcja na ruch prezesa Bogdana Święczkowskiego, który zawiadomił prokuraturę ws. sędzi Magdaleny Wójcik. Ta wydała postanowienie o przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie sejmowej komisji ds. Pegasusa.

Święczkowski zawiadomił prokuraturę. Sąd Okręgowy grzmi
Święczkowski zawiadomił prokuraturę. Sąd Okręgowy grzmiAdam BurakowskiEast News

W skrócie

  • Sąd Okręgowy w Warszawie skrytykował działania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który zawiadomił prokuraturę w sprawie sędzi Magdaleny Wójcik.
  • Święczkowski zarzucił sędzi przekroczenie uprawnień w związku z decyzją o przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry przed komisję ds. Pegasusa.
  • Zdaniem przedstawicieli sądu działania prezesa Bogdana Święczkowskiego są nieuprawnione i stanowią "
  • próbę wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów powszechnych".
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Trybunał Konstytucyjny wydał w piątek oświadczenie, w którym poinformował, że prezes TK Bogdan Święczkowski skierował do prokuratury zawiadomienie dotyczące sędzi warszawskiego Sądu Okręgowego Magdaleny Wójcik, która wydała postanowienie o przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

W związku z treścią komunikatu wydanego przez Święczkowskiego Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował w sobotę, że "prezes Trybunału Konstytucyjnego nie jest władny wypowiadać się o zasadności lub bezzasadności orzeczenia niezawisłego sądu".

Zobacz również:

Zbigniew Ziobro
Polska

Przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję śledczą. Prezes TK ostrzega policjantów

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    "Podlega ono kontroli instancyjnej sprawowanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który jest wyłącznie właściwy do oceny merytorycznej tego orzeczenia" - podano w oświadczeniu.

    Prezes TK zawiadomił prokuraturę ws. sędzi Magdaleny Wójcik. Wydano komunikat

    Sąd Okręgowy w Warszawie tłumaczy, że w uzasadnieniu przedstawiono ocenę prawną wniosku Sejmowej Komisji Śledczej i wyjaśniono motywy postanowienia sędzi Magdaleny Wójcik.

    Jak czytamy, sąd "odniósł się do zagadnienia postanowienia tymczasowego z dnia 8 sierpnia 2025 roku".

    "Działanie Bogdana Świeczkowskiego stanowi próbę wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów powszechnych, do czego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie nadaje mu żadnych uprawnień" - zakomunikował Sąd Okręgowy w Warszawie.

    W oświadczeniu dodano również, że "to nieakceptowalne zachowanie jest obecnie analizowane przez prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego".

    Bogdan Święczkowski złożył wniosek do prokuratury. TK wydał komunikat

    Zawiadomienie złożone przez prezesa TK - jak przekazano - trafiło do Prokuratury Krajowej i dotyczy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa "umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego", czyli sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

    "Zawiadomienie wskazuje również na usiłowanie sprawstwa polecającego pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy policji pozostających w stosunku uzależnienia wobec sędziego" - dodano w komunikacie TK.

    "Skierowanie zawiadomienia jest reakcją na podważenie statusu ustrojowo-prawnego Trybunału Konstytucyjnego, a także działanie na szkodę interesu publicznego oraz osoby, której konstytucyjne prawa powinny być chronione" - podkreślono.

    W zawiadomieniu Święczkowski wskazał na postanowienie tymczasowe TK z 8 sierpnia 2025 roku, w którym Trybunał zakazał m.in. wydawania w przyszłości wobec skarżącego Zbigniewa Ziobry orzeczeń o pozbawieniu wolności, w tym o zatrzymaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie na wniosek komisji śledczej. W postanowieniu chodziło o to, aby wstrzymano działania wobec Ziobry do czasu wykonania wyroku TK z 10 września 2024 roku, w którym uznano powołanie komisji ds. Pegasusa za niekonstytucyjne.

    "Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym pozwoliłoby jej na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków" - czytamy oświadczeniu TK.

    "Jednocześnie podkreślamy, że Trybunał Konstytucyjny i jego sędziowie nie ulegną żadnej presji oraz 'pohukiwaniom' przedstawicieli władzy wykonawczej" - zaznaczono w komunikacie na stronie TK.

    Komisja śledcza ds. Pegasusa. Zbigniewa Ziobro ma zostać doprowadzony

    Posiedzenie sejmowej komisji śledczej, na które Ziobrę ma doprowadzić policja, zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek, 29 września.

    - Sąd uznał, że te przesłanki (…) uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od złożenia zeznań, które stanowią podstawę do orzeczenia takiego środka, zostały spełnione i w związku z tym sąd uwzględnił wniosek komisji - mówiła po decyzji sądu z 16 września rzeczniczka prasowa ds. karnych sędzia Anna Ptaszek.

    Zobacz również:

    Zbigniew Ziobro odniósł się do postanowienia tymczasowego Trybunału Konstytucyjnego w jego sprawie
    Polska

    Przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję śledczą. Zapowiada dalsze kroki

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska

      W czwartek TK informował natomiast o liście Święczkowskiego do szefa policji Marka Boronia. W liście prezes TK podkreślał, że ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na posiedzenie "tzw. komisji śledczej ds. Pegasusa" przez funkcjonariuszy będzie stanowiło - według niego - działanie bezprawne, mogące rodzić odpowiedzialność prawną, w tym karną, tych funkcjonariuszy.

      W piątek Zbigniew Ziobro na antenie Polsat News deklarował, że nie zamierza dobrowolnie stawić się na wezwanie komisji śledczej.

      Zobacz również:

      Zbigniew Ziobro
      Polska

      Komisja ds. Pegasusa. Sąd zadecydował ws. doprowadzenia Zbigniewa Ziobry

      Dagmara Pakuła
      Monika Bortnowska
      Dagmara Pakuła, Monika Bortnowska
      "Polityczny WF": Z Polski 2050... do Konfederacji? Co się dzieje w partii HołowniINTERIA.PL

      Najnowsze