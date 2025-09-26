W skrócie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w sprawie postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na posiedzenie komisji ds. Pegasusa.

Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że decyzja sądu jest sprzeczna z orzeczeniami TK i narusza konstytucję.

Wcześniej Święczkowski ostrzegł policję przed zatrzymaniem i przymusowym doprowadzeniem Ziobry.

W zeszłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na posiedzenie komisji ds. Pegasusa. Zaplanowane ono jest na 29 września.

- Sąd uznał, że te przesłanki (...) uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od złożenia zeznań, które stanowią podstawę do orzeczenia takiego środka, zostały spełnione i w związku z tym sąd uwzględnił wniosek komisji - mówiła wówczas rzeczniczka prasowa ds. karnych sądu, sędzia Anna Ptaszek.

W piątek poinformowano, że prezes TK Bogdan Święczkowski złożył zawiadomienie w tej sprawie.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Prezes TK o przekroczeniu uprawnień

"Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i wiążące dla wszystkich organów państwa, w tym sądów powszechnych. Dodatkowo, zgodnie z podstawową zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji, sądy i inne organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a tym samym są zobowiązane do respektowania orzeczeń Trybunału" - przekazano w komunikacie TK.

Prezes TK z związku z tym skierował do Prokuratury zawiadomienie dotyczące umyślnego przekroczenia uprawnień przez sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie Magdalenę Wójcik. TK stwierdził, że wydała ona sprzeczne z orzeczeniem Trybunału postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

Jak czytamy, skierowanie zawiadomienia jest "reakcją na podważenie statusu ustrojowo-prawnego Trybunału Konstytucyjnego, a także działanie na szkodę interesu publicznego oraz osoby, której konstytucyjne prawa powinny być chronione".

"W postanowieniu tymczasowym z 8 sierpnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymanie działań wobec byłego ministra do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r., zgodnie z którym uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją" - podano. Według Trybunału ewentualne powołanie komisji "w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym" pozwoliłoby na dokonywanie prawnych czynności, takich jak wzywanie świadków.

"Jednocześnie podkreślamy, że Trybunał Konstytucyjny i jego sędziowie nie ulegną żadnej presji oraz 'pohukiwaniom' przedstawicieli władzy wykonawczej" - dodano.

Zbigniew Ziobro: Nie stawię się przed komisją

Zbigniew Ziobro pytany był przez Polsat News o to, czy zamierza pojawić się na poniedziałkowym posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa.

- Nie zamierzam legalizować działań bezprawnych i udawać, że to jest legalna komisja, więc oczywiście nie stawię się na nią - oświadczył.

Do sprawy odnosił się także w rozmowie z Polsat News szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- Skandal, że pan Święczkowski broni swojego kumpla. Policja będzie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z wyrokami sądów. Niezależnie co będzie mówił, musi zaakceptować, że w Polsce wróciło to prawdziwe prawo i sprawiedliwość, a nie jego kumple z PiS-u - powiedział minister.

Odpowiedział mu Ziobro: - Wbrew jego wyobrażeniom, polska konstytucja, która obowiązuje również jego, jak i służby policyjne w Polsce, przewiduje, że sądem jest również Trybunał Konstytucyjny.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Prezes TK pisze do szefa policji

W środę Bogdan Święczkowski skierował list do komendanta głównego policji Marka Boronia, w którym ostrzega go przed zatrzymaniem i przymusowym doprowadzeniem Zbigniewa Ziobry na posiedzenie. Jak podkreślił, byłoby to "działanie bezprawne mogące rodzić odpowiedzialność prawną, w tym karną, tych funkcjonariuszy".

"Przypominam Panu Komendantowi, że (...) policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa" - napisał.

