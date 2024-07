Znaczące zmiany w pomocy społecznej. Szykuje się wzrost świadczeń

Tyle wyniesie zasiłek z pomocy społecznej. Nowe kryteria w 2025 roku

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej podlegają weryfikacji co trzy lata. Uwzględniają one wyniki badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W 2024 roku przeprowadzona została kolejna weryfikacja.

Nowa propozycja kryteriów została przyjęta przez Radę Ministrów. Projekt zakłada podwyższenie zasiłku z pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 roku:

1010 zł dla osoby samotnej (wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.)

823 zł dla osoby w rodzinie (wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.)

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej. Na przykład pomoc pieniężna na usamodzielnienie wzrośnie o 229 zł (z 1837 do 2066 zł). Identyczna podwyżka dotknie maksymalny zasiłek stały (z 1000 do 1229 zł). Jednocześnie podwyższeniu ulegnie kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego o 114 zł. Będzie to wzrost z 345 do 459 zł.

To nie wszystkie zmiany. Projekt Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zakłada jednocześnie wzrost minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców. Chodzi o osoby, które uzyskały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. Ten zasiłek wzrośnie od 1 stycznia 2025 roku z 721 do 950 zł. Maksymalna kwota z tego tytułu wzrośnie z 1450 do 1679 zł.

Czy zasiłek z pomocy społecznej będzie zmieniany co roku?

Jak wspomnieliśmy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata. Mimo to ustawa pozwala na to, aby dokonywać corocznej weryfikacji kryteriów. Obecny rząd Donalda Tuska krytykuje poprzednią władzę za to, że pomimo szybko rosnącej inflacji, która drenowała portfele najuboższych Polaków, nie skorzystała z tej możliwości. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2021 roku.

Dlatego też trwają konsultacje nad tym, aby zasiłek z pomocy społecznej obligatoryjnie był weryfikowany co roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje możliwość zmian, a ewentualne legislacyjne kwestie będą poddane pracom zespołu do spraw reformy systemu pomocy społecznej. Rozwiązania mają mieć charakter kompleksowy i efektywnie wzmacniać system pomocy społecznej.