Pensja minimalna 2025: na ile mogą liczyć pracownicy?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione do 4626 zł brutto , co oznacza wzrost o 326 zł w porównaniu z obecną kwotą. Podwyżka ta obejmie około 3,6 mln pracowników, którzy dziś otrzymują pensję minimalną. Wzrost minimalnego wynagrodzenia będzie miał wpływ na składki na ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia powiązane z tą wartością .

Pracownik otrzymujący wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2025 r. będzie zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 451,50 zł, rentowe - 69,39 zł, chorobowe - 113,34 zł oraz zdrowotne - 359,26 zł. Po odliczeniu tych składek oraz zaliczki na podatek dochodowy , która wynosi 149 zł, pracownik otrzyma netto 3483,51 zł pensji miesięcznie .

Zmiany w wynagrodzeniu minimalnym wpłyną także na pracodawców, którzy będą musieli dostosować swoje budżety do nowych stawek .

W 2025 roku minimalna płaca wzrośnie jednorazowo, co oznacza stabilizację po kilku latach, w których dochodziło do dwukrotnych podwyżek w roku. Ministerstwo Finansów uzasadnia to relatywnie niską prognozą poziomu inflacji, która na rok 2025 wynosi 4,1 proc. Rządowa propozycja, dotycząca wysokości minimalnego wynagrodzenia została już przekazana Radzie Dialogu Społecznego.