"Aktywni rodzice w pracy". Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?

"Aktywni rodzice w pracy" to trzy nowe świadczenia. Ile będą wynosić?

Jedno z nich to świadczenie "Aktywni w żłobku". Skierowane jest ono do rodziców dzieci, które uczęszczają do instytucji opieki nad dziećmi do trzech lat. Jego wysokość to do 1500 zł miesięcznie lub do 1900 zł miesięcznie w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W tym przypadku będzie ono wypłacane jedynie do wysokości opłat, które rodzic ponosi za pobyt dziecka w danej instytucji opieki. Pieniądze nie trafiają do rodzica, a bezpośrednio do danej placówki.