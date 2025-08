Zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich komentuje

- Przywracanie praworządności to przede wszystkim przywracanie stanu polskiego wymiaru sądownictwa do zgodności z orzecznictwem ETPC czy TSUE - wskazał w piątek Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek. W ten sposób odniósł się do stanu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zmiany w tej kwestii zapowiedział wcześniej szef MS Waldemar Żurek.