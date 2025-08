Waldemar Żurek w rozmowie z Polsat News ocenił, że Ziobro nie ma racji i to on "łamał konstytucję". - Teraz ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni - mówił.

Nowy szef resortu sprawiedliwości przekazał też, że "przygotowuje się do bardzo dużych reform" . - Jak minister Ziobro zaczynał swoje urzędowanie i je kończył, widzieliśmy gigantyczną zaległości w pracy sądów, a to jest najważniejsze dla obywatela, który ma mieć szybko i sprawiedliwe załatwioną sprawę - tłumaczył.

Podkreślił, że przygotowując się do reformy musi mieć "na stanowiskach funkcyjnych osoby, co do których mam gwarancję, że nie będą sabotować mojej pracy". - Moim zdaniem ludzie, którzy zdecydowali się podpisać listy poparcia dla tzw. neo-KRS-ów wzięły udział w antykonstytucyjnej procedurze. Konstytucja mówi wyraźnie, ile trwa kadencja KRS i to jest przepis rangi wyższej niż ustawa - powiedział.