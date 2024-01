Adam Bodnar rusza w Polskę. Seria spotkań

"Spotkania te będą okazją do osobistego zaprezentowania przez Prokuratora Generalnego wizji funkcjonowania prokuratury, w tym perspektyw związanych z przystąpieniem Polski do Prokuratury Europejskiej. Będą służyć wymianie opinii, uzyskaniu informacji o bieżących problemach oraz oczekiwaniach środowiska prokuratorskiego i pracowników prokuratury co do przyszłości tej instytucji" - przekazano w komunikacie.