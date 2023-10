Zmiany w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda wręczył nominację

Zmiany w Pałacu Prezydenckim. Mieszko Pawlak nowym szefem Biura Polityki Międzynarodowej

Marcin Mastalerek nowym szefem Gabinetu Prezydenta RP

Wybory parlamentarne spowodowały przetasowania w Pałacu Prezydenckim . Wcześniej ze stanowiskiem szefa Gabinetu Prezydenta RP pożegnał się Paweł Szrot. Ten, podobnie jak Przydacz, został wybrany do Sejmu. Startował z listy PiS w okręgu bydgoskim.