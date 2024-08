Zmiany w nauczaniu religii. Szkoły mają zaskakujący problem

W nowym roku szkolnym ma się zmienić organizacja lekcji religii. Ruch minister edukacji wywołał oburzenie - Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wysłało w tej sprawie list do prezydenta, a Episkopat wystąpił z petycją do I prezes Sądu Najwyższego. Obrońcy dawnego systemu uważają, że zmiany zaszkodzą nauczycielom religii i pozbawią ich środków do życia. Jednak z danych wynika co innego - szkoły nie mogą znaleźć chętnych do nauczania katechetów.