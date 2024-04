Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w weekend zmierza ku wiośnie

Warunki w piątek wyraźnie się poprawiają i w ciągu dnia można liczyć nawet na 17 stopni Celsjusza na południu kraju. To jednak dopiero wstęp do jeszcze lepszej aury, która zapanuje w sobotę i niedzielę .

Sobota ciepła, choć miejscami burzowa

W pierwszy dzień weekendu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane , choć po południu wzrośnie do dużego. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu , a wysoko w Tatrach może też spaść śnieg . Na zachodzie miejscami mogą również pojawić się burze .

Dzień będzie ciepły, z temperaturami od 15 stopni na północnym wschodzie do około 20 stopni Celsjusza na zachodzie i południu. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich: od 14 do 17 st. C.