Zmiana przepisów w "trybie pilnym". Chodzi o żołnierzy

- To cały zestaw rozwiązań przygotowany wspólnie ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo jest ważne docenienie tych, którzy dają miejsca pracy dla żołnierzy aktywnej rezerwy i Wojsk Obrony Terytorialnej - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który we wtorek wieczorem wziął udział w posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska.

