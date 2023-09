- Dziś już nikt chyba, ani w polskim społeczeństwie, ani przede wszystkim w Wojsku Polskim, nie ma wątpliwości, czy potrzebne było sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, czy są one przydatne. Są one niezbędne. Stanowicie państwo jeden z filarów bezpieczeństwa RP . Powiedziałem kiedyś, że wróg będzie obawiał się nas napaść, kiedy nigdy nie będzie pewny, czy nagle gospodyni domowa nie wyciągnie z szuflady karabinu i nie zastrzeli wchodzących na jej posesję napastników. Wtedy wróg będzie bał się naprawdę - mówił prezydent Andrzej Duda podczas święta Wojsk Obrony Terytorialnej .

- To święto w 2018 roku zostało ustanowione na dzień 27 września, który to dzień co roku obchodzony jest jako rocznica powstania Armii Krajowej w 1939 roku. W sytuacji kiedy Polska znikała z mapy, kiedy wiadomo już było, że regularnemu WP nie uda się obronić naszej ojczyzny. Kiedy znaleźliśmy się w kleszczach niemiecko-sowieckich i że naród polski po raz kolejny przeżyje tragedię utraty niepodległości. I znowu będzie znajdował się pod obcym butem, pod obcą władzą. Były wnioski ze 123 lat zaborów, dlatego natychmiast zaczęto formować podziemną organizację, która miała stawiać opór okupantom. Do dziś przedstawiana jest jako przykład organizacji wojsk tajnych, które działają w podziemiu - przypominał prezydent Duda.