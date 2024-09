O tym, że szef MON faktycznie wyraził gotowość do skierowania żołnierzy WOT do pomocy powiedział rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Robert Pękala.

WOT czeka na sygnał

- Minister obrony narodowej zapowiedział gotowość wojsk obrony terytorialnej - powiedział ppłk Pękala. Rzecznik dodał, że to sytuacja w danym miejscu będzie kluczowa do zdecydowania, czy należy skierować tam wojskowych.

- My komunikujemy kanałami wewnętrznymi naszym żołnierzom, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową, o tym, że mogą zostać w trybie natychmiastowego stawiennictwa skierowani do swoich jednostek, jeżeli taka sytuacja kryzysowa wystąpi - powiedział wojskowy Interii .

Jeżeli te opady spowodują podtopienia, zalania, to będą żołnierze WOT skierowani w celu wsparcia lokalnym społecznościom i służbom, które będą działały w tej sytuacji - podkreślił rzecznik DWOT.

Ppłk Robert Pękala zwrócił uwagę, że żołnierze WOT muszą mieć czas na to, by przygotować się do ewentualnej pomocy: