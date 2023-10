Zmiana czasu na zimowy. Już raz Unia była blisko zniesienia przepisu

"Te cztery strefy czasowe są tymi, które najlepiej dostosowują nasz czas społeczny, nasz zegar, do tego, co nazywamy czasem naturalnym - a więc czasem poprawnym geograficznie. Gwarantują one, że w każdym kraju słońce znajduje się w najwyższym położeniu w południe. W ten sposób możemy maksymalnie wykorzystać nasze godziny życia. A także dlatego, że w ten sposób działa chronobiologia, czyli nauka badająca, w jaki sposób nasz wewnętrzny rytm wpływa na nasze zdrowie. To właśnie jest najlepsze dla naszego wspólnego zdrowia".

~ Ariadna Guell, Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society