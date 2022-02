Zdzisław Podkański, w przeszłości wiceprezes PSL, zmarł w piątek wieczorem. Urodził się w 1949 roku w Guzówce.

Zdzisław Podkański nie żyje. Politycy żegnają samorządowca

Zmarłego żegnają w mediach społecznościowych bliscy, a także politycy. "Zmarł Zdzisław Podkański. Wieloletni działacz ruchu ludowego, były minister kultury, poseł i samorządowiec. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. RIP" - czytamy na Twitterze PSL.

"Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Zdzisława Podkańskiego - Posła na Sejm RP, ministra kultury, a w ostatnich latach przede wszystkim samorządowca zaangażowanego w sprawy województwa lubelskiego. Niech spoczywa w pokoju" - napisał z kolei premier Mateusz Morawiecki.



"Bardzo smutna informacja. Zmarł Zdzisław Podkański, dobry i zasłużony dla Lubelszczyzny człowiek. Zaangażowany i oddany ludzkim sprawom Samorządowiec, wicemarszałek Sejmiku Województwa Lubelskiego, były minister kultury, poseł, eurodeputowany. Przywiązany do polskich tradycji, propagował naszą kulturę ludową. Spokój Jego duszy. Moje wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" - podkreślił na Facebooku wicepremier Jacek Sasin.

Zdzisław Podkański nie żyje. Wieloletni działacz PSL

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Zdzisław Podkański od 1989 roku był prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie. W marcu 2004 został wiceprezesem PSL. Był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego. W latach 1994 - 1996 pełnił funkcję wiceministra, a następnie do 1997 roku ministra kultury i sztuki. Był posłem na Sejm II, III i IV kadencji. Od 2004 r. do 2009 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego.