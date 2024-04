Dla kogo rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach przyznawana jest, gdy ubiegająca się o nią osoba nie wnioskowała o wcześniejszą emeryturę . Co bardzo ważne, rekompensata jest częścią dodatku do kapitału początkowego .

Łącznie z nim podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury. Nie należy go więc utożsamiać z samoistnym świadczeniem pieniężnym, bo stanowi odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze dla osób, które nie mają ustalonego decyzją prawomocną prawa do emerytury pomostowej .

Rekompensata zostanie przyznana, o ile emeryt nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej. Do tego należy wystąpić z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym , jak i dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie, które potwierdzi, że wykonywaliśmy pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Od czego zależy wysokość rekompensaty z ZUS? Wyliczenia dodatku

Jak ZUS oblicza wysokość rekompensaty? Rekompensata to kwota, która obliczana jest według wzoru 64,32 x K x X. Liczba 64,32 to wartość stała, K oznacza kwotę emerytury "hipotetycznej" obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego, a X to współczynnik określający, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury spełniłeś do 31 grudnia 2008 r.