- Osobiście przestrzegałem przed takim optymistycznym myśleniem i Solidarna Polska była temu wyraźnie przeciwna. W parlamencie mieliśmy w tym czasie zaledwie 19 posłów, dziś mamy już 20, jest postęp, ale dalej to nie wystarcza, żeby w przypadkach kluczowych rozstrzygać o decyzjach, jakie zapadają - mówił Zbigniew Ziobro w środę na konferencji.

- Mogliśmy tylko ostrzegać i przekonywać, by scenariusz, który się właśnie realizuje na naszych oczach, szantażu ze strony Unii Europejskiej, kolejnego szantażu dziś, nie mógł się w przyszłości urzeczywistnić, ale stało się, jak już wszyscy wiemy, inaczej argumentował minister sprawiedliwości.

Reklama

Jak dodał "nie mamy z tego powodu satysfakcji jako Solidarna Polska, że trafnie przewidzieliśmy bieg wydarzeń, że trafnie ostrzegaliśmy pana premiera Mateusza Morawieckiego przed decyzjami, ustępstwami wobec Unii Europejskiej". - Ale mamy głębokie przekonanie, że ta droga ustępstw, to droga donikąd, że nie możemy dalej ustępować. I mam nadzieję, że ta świadomość dociera do coraz większej liczby osób, że nasze słowa to nie jest czarnowidztwo, tylko to jest realna ocena sytuacji - wskazał.