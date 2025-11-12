Zbigniew Ziobro w rozmowie z Piotrem Witwickim powiedział, że "każdy może ocenić, czy odwoływanie, nielegalne odwoływanie sędziów czy likwidowanie losowego przydziału sędziów" jest zgodne z zasadami prawa.

- To jest łatwe do oceny (…). Mamy do czynienia z przestępczą szajką - przekonywał były minister sprawiedliwości. Polityk PiS oskarżył polskiego premiera o świadome niszczenie "polskiego porządku prawnego".

Podczas wywiadu Piotr Witwicki przypomniał Zbigniewowi Ziobrze jego sejmową wypowiedź o "byciu fujarami".

- Wiele osób liczyło, że Tusk zamknie mnie w areszcie (...) To wyraz ich nieudacznictwa, ja mogę dzień w dzień atakować Donalda Tuska i będę to robił - odparł Ziobro. - Oni są fujarami do kwadratu - dodał.

Witwicki zacytował następnie słowa rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzyński przekazal, że ewentualnym doprowadzeniem byłego ministra sprawiedliwości przed oblicze prokuratury zajmą się funkcjonariusze ABW.

- Donald Tusk i jego otoczenie byli ścigani z podejrzeniem korupcji na wielką skalę, nie o wszystkim informowaliśmy (…). My w przeciwieństwie do Tuska nie wchodziliśmy do domu, nie wywalaliśmy drzwi - powiedział Ziobro, nie kontynuując jednak swojego wywodu.

Matecki sugerował "odstrzelenie" polskich funkcjonariuszy. Ziobro: Może mnie równie dobrze UFO porwać

Lider dawnej Suwerennej Polski był także pytany o słowa Dariusza Mateckiego, który sugerował odstrzelenie "łowców cieni" (elitarna jednostka Centralnego Biura Śledczego Policji - red.), jeśli funkcjonariusze będą chcieli zatrzymać Ziobrę w Budapeszcie.

- To jest fantastyka, nie twórzmy fikcji, może mnie równie dobrze UFO porwać - powiedział Ziobro, udzielając wymijającej odpowiedzi. Polityk PiS przekazał, że jego "jednoznaczne warunki powrotu do Polski niebawem zostaną przedstawione".

Były prokurator generalny ocenił także, że "z księżyca wymyślono zarzut kierowania grupą przestępczą". Na koniec wywiadu polityk nazwał Wiktora Orbana "mężem stanu walczącego o interes Węgier"

Afera z Funduszem Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów

Zbigniew Ziobro pozostaje w Budapeszcie, skąd śledził decyzję Sejmu o uchyleniu mu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na przymusowe zatrzymanie.

Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości łącznie 26 zarzutów - w tym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej - w związku z wydatkami z Funduszu Sprawiedliwości.

Zgodnie z ustaleniami śledczych Ziobro miał działać w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie.

Wśród zarzutów prokuratury wobec Ziobry znalazło się m.in. podjęcie decyzji o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania Pegasus.

