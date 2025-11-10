Zbigniew Ziobro oskarża Donalda Tuska. "Wszystko to z Żurkiem ukartowali"

"Oskarżam Donalda Tuska o próbę bezprawnego pozbawienia mnie wolności - o sądową ustawkę!" - napisał Zbigniew Ziobro, zarzucając premierowi i ministrowi sprawiedliwości, że "ukartowali" wydanie zgody na jego tymczasowy areszt. "Żurek spełnił obietnicę" - dodał, odnosząc się do zmian w sądownictwie. - Jeśli prokuratura, a później sąd uznają, że Ziobro ma siedzieć, to będzie siedział - twierdzi z kolei Donald Tusk.

Zbigniew Ziobro
Zbigniew ZiobroMarysia ZawadaReporter

W najnowszym wpisie Zbigniew Ziobro odniósł się do decyzji o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu.

"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony 'dyżurny' sędzia Malinowski - wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty. Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali" - ocenił Ziobro, oskarżając Donalda Tuska o "próbę bezprawnego pozbawienia" go wolności.

"Wcześniej, gwałcąc ustawy, wyrzucili niezależnych prezesów sądów, usunęli 'niepasujących' im sędziów z wydziałów karnych, zmienili przewodniczących wydziałów i kierowników sekcji. A żeby mieć stuprocentową pewność, skasowali też losowy przydział spraw" - stwierdził były minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro uderza w rządzących. "Żurek spełnił obietnicę"

Według Ziobry to dlatego premier już dziesięć dni temu "z całkowitą pewnością", pisał, że Ziobro trafi do aresztu. "Żurek spełnił obietnicę - mogą już dowolnie ustawiać swoich 'zaufanych' sędziów. I każdego zamknąć na jeden telefon, trzymając za kratami choćby przez dwa lata" - dodał.

"Planowali 'spektakularny sukces', z przekazem TVN na żywo i TVP 'w likwidacji'. Ale Tuskowi znowu nie wyszło!" - skwitował Ziobro, odnosząc się prawdopodobnie do swojej nieobecności w kraju. Polityk PiS przebywa na Węgrzech.

    Sprawa Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk o politykach PiS: Obrzydliwe typy

    Z kolei Donald Tusk w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" ocenił, że politycy PiS nie mają skrupułów.

    - Od kilkudziesięciu dni z kręgów PiS słyszę wręcz, że wynająłem zabójców, którzy mają Ziobrę zamordować. Oni nigdy nie mieli hamulców, byli w stanie powiedzieć najohydniejsze rzeczy, bo tak naprawdę to są obrzydliwe typy - ocenił.

    - Jeśli prokuratura, a później sąd uznają, że Ziobro ma siedzieć, to będzie siedział. Jeśli będą musieli badać te sprawy 10 lat, to będą badali 10 lat. I politykom nic do tego. Na tym polega prawo i sprawiedliwość - stwierdził Tusk.

    W piątek Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie polityka PiS. Zbigniew Ziobro przebywa aktualnie w Budapeszcie.

