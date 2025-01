Najchłodniejszego poranka doświadczyli mieszkańcy Kielc , gdzie było -2,7 st. C. Wciąż jednak są ciepłe miejsca, takie jak Bielsko-Biała , gdzie było 7,2 st. C. Mimo wszystko Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że " dziś odczujemy już ochłodzenie " - zwłaszcza w zachodniej części Polski.

Pogoda przypomni sobie o zimie

Piątek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Pogoda będzie przeważnie mało przyjazna, głównie z powodu opadów, których należy się spodziewać w większości kraju. Przeważnie będą to przelotne opady deszczu , które najsilniejsze będą na północy i sięgną miejscami 10 mm. Na zachodzie i na terenach podgórskich przejdą w deszcz ze śniegiem . W górach może padać sam śnieg .

Lokalnie rano może się utrzymywać mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. W niektórych miejscach może być marznąca - ostrzega IMGW .

W porównaniu z poprzednimi dniami, które przynosiły wręcz wiosenne temperatury na poziomie kilkunastu stopni, będzie wyraźnie chłodniej. Cały czas będą to jednak dodatnie temperatury: od 3 st. C miejscami na północy, przez około 6 stopni w centrum do 11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Sudetów (około 2 stopnie).