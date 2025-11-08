W skrócie Jacek Kurski ostro skrytykował Donalda Tuska za wypowiedzi dotyczące Zbigniewa Ziobry.

Były szef TVP nazwał posłów opozycji "bandą sadystów" za reakcje na chorobę Ziobry.

Kurski przekazał szczegóły dotyczące poważnego stanu zdrowia Ziobry i jego walki z poważną chorobą.

Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Ziobry i umożliwieniu jego aresztowania w związku z 26 zarzutami.

W piątek gościem Telewizji Republika był Jacek Kurski. Prowadzący zwrócił uwagę, że kilkanaście lat temu Kurski i Zbigniew Ziobro razem zakładali Solidarną Polskę. To właśnie byłego ministra sprawiedliwości i stawianych mu prokuratorskich zarzutów dotyczyło spotkanie.

- Mamy dzisiaj do czynienia z zamachem na wolność i osobistym dramatem Zbigniewa Ziobry - tłumaczył polityk, podkreślając przy tym, że Ziobro ma problemy zdrowotne, a jego ewentualne aresztowanie dałoby "satysfakcję" stronie przeciwnej.

- Jeżeli pozostanie w Budapeszcie, to też z punktu widzenia naszego obozu jest nie do końca idealne rozwiązanie, bo część ludzi pomyśli, że bał się konfrontacji z Tuskiem i tą mafią - dodał Jacek Kurski.

Jacek Kurski zwrócił się do Donalda Tuska. Padły mocne słowa

Były szef Telewizji Polskiej nie szczędził słów krytyki pod adresem posłów opozycji, którzy - zdaniem prowadzącego wywiad - mieli w czasie obrad sejmowej komisji regulaminowej "śmiać się z informacji o chorobie nowotworowej Ziobry". - Banda sadystów - odparł Kurski.

Następnie zacytował wpis Donalda Tuska, który przed kilkoma dniami pojawił się na platformie X. Według premiera Ziobro skończy "albo w areszcie, albo w Budapeszcie".

- Jaką ty masz bydlaku czelność, jakie ty masz prawo jako szef władzy wykonawczej przesądzać, że jeśli (Ziobro - red.) nie przyjedzie to (będzie - red.) w areszcie? To znaczy on wie, że Ziobro znajdzie się w areszcie, czyli nie ma żadnej wolnej prokuratury, nie ma żadnych wolnych sądów - zaznaczył Kurski.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Jacek Kurski: To jest człowiek bardzo cierpiący

Były prezes TVP poinformował na antenie Republiki, że trzy dni wcześniej rozmawiał z żoną Zbigniewa Ziobry o jego stanie zdrowia. - Znam tę sytuację zdrowotną. Rzeczywiście on za kilka dni ma wyrok w tę albo we w tę, albo się zaświeci, albo się nie zaświeci ten miernik, czy jest nawrót raka, czy nie ma nawrotu raka - przekazał.

- To jest człowiek rzeczywiście bardzo cierpiący, on nie może normlanie jeść, (...) on prawie po każdym posiłku musi wymiotować. To wynika z powikłań po operacji. Jakkolwiek rak się cofnął, to nie ma gwarancji, czy się cofnął ostatecznie - poinformował Kurski.

Sejm zdecydował. Zbigniew Ziobro bez immunitetu poselskiego

W piątek wieczorem Sejm wydał zgodę na uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Bezwzględną większością głosów wyrażono także zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.

"Sejm uchylił immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz aresztowanie posła Zbigniewa Ziobro. Prokuratura może mu teraz postawić 26 zarzutów. Dziękuję prokuratorom za ciężką i skrupulatną pracę - wniosek w tej sprawie liczy ponad 150 stron" - napisał w mediach społecznościowych obecny szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Rzecznik rządu Adam Szłapka także skomentował uchylenie immunitetu. "Ziobro bez immunitetu. Pierwszy raz w historii polski minister sprawiedliwości będzie musiał odpowiedzieć za szefowanie zorganizowanej grupie przestępczej. A to tylko jeden z 26 zarzutów" - napisał.

