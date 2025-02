"Ze smogiem do szkoły?" - taki tytuł nosi raport opublikowany przez IMGW. Specjaliści z Instytutu, we współpracy z NASK sprawdzili, jak wygląda powietrze w otoczeniu niektórych polskich placówek. Wyniki są niepokojące. Okazuje się, że najczyściej jest latem, czyli wówczas, kiedy szkoły pustoszeją. Najgorzej zaś jest w miesiącach, w których dzieci wracają do nauki.