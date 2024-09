Dopytywany, czy polskie służby wiedziały, gdzie znajduje się Michał K. stwierdził, że na takie pytania odpowiadać nie może. - Natomiast mogę potwierdzić bliską współpracę polskich służb ze służbami brytyjskimi w tej sprawie i we wszystkich innych - powiedział. Polityk dodał, że Wielka Brytania jest jednym z najbliższych partnerów Polski w rozmaitych kwestiach - np. dotyczących Ukrainy.

Afera sięgająca szczytu władzy. Minister Siemoniak: Zamiatanie spraw pod dywan

Minister pytany był również, czy znane jest miejsce, w którym znajduje się twórca marki "Red is Bad" Paweł Szopa , jeden z podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. - Tutaj głównym gestorem sprawy jest prokuratura - odpowiedział.

Siemoniak dopytywany, czy służby interesowały się tym, co dzieje się w RARS, z Michałem K. i Pawłem Szopą na długo przed utratą władzy przez Prawo i Sprawiedliwość , potwierdził. Zaznaczył, że to są sprawy, które zostały wcześniej podjęte i są jednym z przykładów zmiatania spraw pod dywan .

Wyjaśnił, że szeregowi funkcjonariusze w służbach zdawali sobie sprawę, że "dzieją się złe rzeczy". - Tak formułowali różne wnioski, żeby góra się nie zorientowała, o co tak naprawdę może chodzić i jak wysoko może sięgać jakieś śledztwo - wyjaśnił.

- Uważam, że w tym przypadku, i potwierdza to sąd, to nie jest tylko działanie prokuratury, mamy do czynienia z gigantyczną aferą sięgającą samego szczytu władzy, dotyczącą dziesiątków milionów złotych, które pod pozorem nadzwyczajnych sytuacji - najpierw Covid-19, potem wojny w Ukrainie, były wydawane bardzo lekką ręką" - stwierdził.