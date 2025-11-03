Robert Lewandowski udostępnił w poniedziałek nagranie w swoich mediach społecznościowym. Napastnik Barcelony zwrócił się z apelem do swoich obserwujących. - W sporcie uczymy się walki, dbać o ciało, o formę. Ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie, siebie i o innych - zaczął.

Jak podkreślił, listopad to miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. - Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Bo silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie - zakończył.

Następnie w klipie pojawili się znani Polacy ze świata sportu i nie tylko. Do badań profilaktycznych zachęcali: Bartosz Zmarzlik, Bartosz Kurek, Robert Makłowicz, Tomasz Fornal, Piotr Małachowski, Borys Szyc oraz Jakub Błaszczykowski.

Na końcu wideo, niespodziewanie, pojawił się prezydent Karol Nawrocki. - Odważ się. To też jest siła - powiedział.

Listopad. Miesiąc świadomości raka prostaty

Co roku na raka prostaty zapada ponad 1,5 miliona mężczyzn na świecie, a prawie 400 tysięcy z nich umiera. W Polsce w ostatniej dekadzie liczba zachorowań wzrosła aż o 63 proc., czyniąc z raka gruczołu krokowego drugi najczęściej diagnozowany nowotwór u mężczyzn. Ale mimo skali problemu, świadomość Polaków wciąż jest dramatycznie niska.

Z badania opinii SW Research wynika, że 48 proc. Polaków uważa, iż rak prostaty dotyczy tylko starszych mężczyzn. Co piąty sądzi, że choroba rozwija się na tyle wolno, że "nie wymaga natychmiastowej reakcji". Prawie 20 proc. ankietowanych wierzy, że leczenie raka prostaty zawsze prowadzi do impotencji, a 17 proc. - że nowotwór jest całkowicie nieuleczalny. Dodatkowo 16 proc. badanych uważa, że problem ten nie dotyczy mężczyzn aktywnych seksualnie. Takie podejście sprawia, że edukacja dotycząca objawów, badań, czy leczenia raka prostaty wciąż jest bardzo potrzebna.

Listopad to czas, w którym rusza światowa kampania "movember", skoncentrowana na edukacji zdrowotnej mężczyzn i profilaktyce chorób nowotworowych, w szczególności raka prostaty i jąder. Celem inicjatywy jest nie tylko zwiększenie świadomości na temat znaczenia wczesnej diagnostyki, ale również zachęcenie mężczyzn do regularnych badań profilaktycznych, które w wielu przypadkach decydują o skuteczności leczenia.

