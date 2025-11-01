W skrócie Richard Branson skomentował wywiad Donalda Tuska dla "The Sunday Times".

Miliarder podkreślił, że pokoju, demokracji i bezpieczeństwa nie można brać za pewnik.

Branson poparł ostrzeżenia Tuska na temat zagrożeń ze strony Rosji oraz konieczności przezwyciężenia "samozadowolenia Zachodu".

Premier Donald Tusk udzielił wywiadu do brytyjskiego tygodnika "The Sunday Times", w którym mówił o aktualnej sytuacji geopolitycznej, w tym głównie o wojnie Rosji z Ukrainą. To pierwsza tak obszerna wypowiedź dla mediów w Wielkiej Brytanii od czasu ponownego objęcia funkcji szefa rządu.

Tusk wyznał, że odczuwa nieco "gorzkiej satysfakcji", ponieważ przez lata ostrzegał, że Moskwa zwodziła świat, gdy tak naprawdę jej zamiary były z gruntu rzeczy wrogie.

- Mówimy o końcu ery złudzeń w Europie. Obawiam się, że jest za późno. Za późno, żeby dobrze przygotować się na wszystkie zagrożenia, ale nie jest za późno, żeby móc przetrwać. (...) Polski sposób myślenia powinien stać się sposobem paneuropejskim - oznajmił.

Richard Branson o wywiadzie z premierem. "Jak powiedział Tusk..."

"Mocny wywiad z premierem Polski Donaldem Tuskiem na temat ryzyka permanentnej wojny w Ukrainie, jeśli świat nie podejmie działań" - skomentował w swoich mediach społecznościowych Richard Branson.

Miliarder, który jest twórcą jednego z największych konglomeratów Virgin Group, w kilku sprawach otwarcie przyznał rację polskiemu politykowi.

Według Bransona Ukraina jest w stanie bronić się jeszcze przez 2-3 lata, jednak nikt nie powinien mieć obowiązku znoszenia tak długiej wojny. "Jak powiedział Tusk, prawdziwym pytaniem nie jest to, czy Ukraina przetrwa, ale ile istnień ludzkich zostanie straconych po drodze. Gdzie stawia się granicę w kwestii ludzkiego życia?" - napisał.

Przedsiębiorca ostrzega przed "samozadowoleniem na Zachodzie", które jest niebezpieczne. Wskazał na rosyjskie ataki hybrydowe, mające miejsce na całym kontynencie. "Przekonanie, że to 'czyjaś wojna', musi się skończyć" - zwrócił uwagę.

Wywiad Donalda Tuska. Temat Ukrainy wywołał reakcję miliardera

W wywiadzie dla "The Sunday Times" Donald Tusk wyraził przekonanie, że "polityka była, jest i zawsze będzie dotyczyć tego samego: przemocy, tego, kto jest silniejszy, granic i terytoriów, konfliktów interesów". Branson powtórzył jego słowa: "To brutalna prawda".

"Jak powiedział Tusk: Nie macie szans na zwycięstwo, jeśli nie jesteście gotowi walczyć lub przynajmniej czegoś poświęcić" - zacytował. "Musimy wszyscy zachować czujność, jedność - i nie rezygnować z pokoju" - podsumował.

