Lider partii Nowa Nadzieja, Sławomir Mentzen, zamieścił w poniedziałek wpis skierowany do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

"Codziennie to samo. Rano pisowcy idą do mediów (dzisiaj Fogiel i Błaszczak), żeby kłamać, manipulować, obrażać mnie i Konfederację, zgodnie ze swoim zakłamanym przekazem dnia (pisownia oryginalna - red.)" - napisał.

"Potem im muszę odpowiedzieć, bo by mi za bardzo weszli na głowę i zrobili ludziom w głowach sieczkę. I wtedy czytam: olaboga, zły Mentzen znowu atakuje biedny PiS" - dodał.

Następnie w ostrych słowach zwrócił się do polityków partii Jarosława Kaczyńskiego.

"Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycję. Przestańcie kłamać na mój temat, to będę rzadziej miał okazję mówić o was prawdę. W innym przypadku będziemy dalej odpowiadali na wasze ataki. Nie pozwolimy wam zakłamać prawdy o waszych rządach" - napisał.

Radosław Fogiel i Mariusz Błaszczak krytycznie o Konfederacji

Tego samego dnia w porannych programach wystąpili politycy PiS - Mariusz Błaszczak i Radosław Fogiel. Ten pierwszy, w rozmowie w Radiu ZET, odniósł się do spekulacji na temat możliwej współpracy Mentzena z Donaldem Tuskiem. - Dla Tuska byłby idealny, byłby rewelacyjny. Przecież jak Giertycha już ma Tusk, to jaki problem, żeby mieć Mentzena? - pytał.

Z kolei Radosław Fogiel na antenie RMF FM ocenił, że przedstawiciele Konfederacji często atakują ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

- Kiedy pan wejdzie na media społecznościowe np. pana Sławomira Mentzena, to tam jest wyłącznie PiS, PiS, PiS. To tak, jak na mediach społecznościowych dowolnego polityka Platformy. Oni nawet używają tego samego podręcznika do atakowania Prawa i Sprawiedliwości, bo liczą, że w naszym stawie coś złowią - powiedział.

"Wydarzenia": Na Stawach Milickich już trwa odławianie świątecznego karpia Polsat News Polsat News