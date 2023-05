Spis treści: 01 Zamrożenie cen energii: Sprawdź obowiązujące limity

02 Zamrożenie cen prądu w 2023 roku: Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

03 Zamrożenie cen prądu: Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek?

04 Można nabyć prawo do podwyższonego limitu

27 października 2022 roku Sejm przyjął projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i wsparciu niektórych grup odbiorców 2023 roku. Jednym z jej najistotniejszych zapisów jest zamrożenie cen prądu na poziomie tych z 2022 roku .

Zamrożenie cen energii: Sprawdź obowiązujące limity

Ustawa ma uchronić najbardziej narażonych odbiorców przed podwyżkami cen prądu. Zgodnie z nią maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych to 693 zł za MWh.

Gdy zmieścimy się w przedstawionych w ustawie limitach, skorzystamy z niższych cen prądu. Aktualne limity, które zostały wprowadzone w ustawie z 4 listopada 2022 roku to:

do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

domowych, do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych, w których jest osoba z niepełnosprawnością ,

, do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i dla rolników.

Sprzedawca może też zaoferować odbiorcom upust wynoszący 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023, jeśli między 1 października 2022 r., a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. w porównaniu do wcześniejszego okresu pomiędzy 1 października 2021 roku a 31 grudnia 2022 roku.

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku: Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Skorzystanie z zamrożenia cen prądu do podwyższonych limitów wynoszących 2,6 tys. kWh i 3 tys. kWh rocznie będzie możliwe po złożeniu odpowiednich oświadczeń o spełnieniu warunków:

rolnicy powinni dołączyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,

powinni dołączyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok, duże rodziny powinny dołączyć skan Karty Dużej Rodziny z widocznym ważnym jej numerem,

powinny dołączyć skan Karty Dużej Rodziny z widocznym ważnym jej numerem, gospodarstwa domowe, w których jest osoba z niepełnosprawnością - ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W celu potwierdzenia danych, które zostaną zawarte w oświadczeniu, przedsiębiorstwo energetyczne może zażądać wglądu do:

oryginalnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,

oryginału Karty Dużej Rodziny,

oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.

Na druku oświadczenia znajduje się klauzula o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny." Oznacza to, że składający oświadczenie robi to w rygorze odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Podpisując klauzulę, warto zwrócić uwagę na paragraf: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Należy pamiętać, że nie trzeba składać oświadczenia, jeśli zamierzamy skorzystać z limitu 2 tys. kWh.

Zamrożenie cen prądu: Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek?

Dokumenty trzeba złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym, które dostarcza prąd do naszego gospodarstwa. Wzory oświadczeń są dostępne na stronach internetowych dostawców energii elektrycznej.

Wniosek o zamrożenie cen prądu zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w odpowiednim terminie, nie będzie można uzyskać wyższego limitu zamrażającego ceny prądu. Limit, który wtedy będzie obowiązywał to 2000 kWh na rok.

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną przez ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jeśli gospodarstwo nie zużyje więcej niż 2000 kWh rocznie , za każdą z kWh więcej zapłaci maksymalnie 693 zł. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, to nadwyżki będą musiały zostać rozliczone zgodnie z cennikiem, który jest ustalany na podstawie wartości rynkowej cen prądu. To samo dotyczy limitów podwyższonych.

Można nabyć prawo do podwyższonego limitu

Przepisy zawarte w ustawie przewidują, że z wyższych limitów mogą skorzystać też te osoby, które prawo do nich zyskają w trakcie okresu zamrożonych cen prądu. Np. jeśli na początku roku otrzymamy Kartę Dużej Rodziny i w ciągu 30 dni złożymy odpowiednie dokumenty do dostawcy energii, to wyższy limit będzie już zastosowany w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymaliśmy Kartę Dużej Rodziny.

Należy pamiętać, że uzyskanie prawa do wyższego limitu w trakcie trwania programu nie pozwala na zwrot pieniędzy czy wyrównanie za wcześniejsze miesiące.



Podobnie jest, jeśli nie zostaną dostarczone odpowiednie dokumenty w ciągu 30 dni od nabycia nowych praw. Jeśli takie dokumenty dostarczymy później, to wyższe limity będą obowiązywały od kolejnego miesiąca.

Klaudia Katarzyńska