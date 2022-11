Posiadacze paneli fotowoltaicznych część wytworzonej energii oddają do sieci. Na tej podstawie rozliczani są na dwa różne sposoby przez operatorów. Czym różni się system net-meteringu od net-billingu? Jak wpłyną one na nasze rachunki przy limicie 2000 kilowatogodzin? Sprawdźmy, co oznacza limit 2000 kWh dla posiadaczy fotowoltaiki.

Limit 2000 kWh. Ustawa zamrażająca ceny prądu

Wraz z rozpoczęciem 2023 roku w życie wchodzi nowy system rozliczania energii elektrycznej. Polega on na zamrożeniu cen prądu pod warunkiem nieprzekroczenia limitu zużycia. Wynosić on będzie 2000 kWh. Ministerstwo Klimatu i Środowiska twierdzi, że z takiego systemu skorzystać może nawet 17 milionów gospodarstw domowych.

Reklama

2000 kWh dotyczy zużycia w skali roku w typowym gospodarstwie domowym. Istnieją jednak wyjątki, w których limit ten został zwiększony. Są to:

Domy, w których mieszka osoba niepełnosprawna - 2600 kWh,

Gospodarstwa rolne oraz rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny - 3000 kWh.

Jeśli w skali roku nie przekroczymy limitu, za wszystkie 12 miesięcy zapłacimy stałą stawkę. Po przekroczeniu zobowiązani będziemy dopłacać. Stawka po przekroczeniu limitu wynosi 693 zł za każdą MWh.

Limit 2000 kWh dla posiadaczy fotowoltaiki

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w swoich danych podkreśla, że ponad milion instalacji fotowoltaicznych jest podłączonych do głównej sieci energetycznej . Właściciele tych paneli rozliczani są przez to na dwóch różnych zasadach - net-meteringu oraz net-billingu. Różnią się one sposobem rozliczania zwróconego do sieci prądu. Net-metering pozwala nam gromadzić wyprodukowany prąd i skorzystać z niego w dowolnym momencie. Net-billing natomiast pozwala nam odsprzedać wytworzony prąd według stawek rynkowych.

Zdjęcie Net-metering czy net-billing? Który z nich wyjdzie nas korzystniej przy limicie 2000 kWh? / pexels.com

Limit 2000 kWh dla prosumentów na zasadach net-meteringu

Prosumenci, którzy korzystają z net-meteringu mogą pobierać prąd, który sami oddali do sieci. Z całej produkcji aż 4/5 energii oddanej do sieci jest dla nas ponownie dostępna. Wykorzystać możemy ją przez cały rok. Co to jednak oznacza przy rozliczeniu limitu 2000 kWh?

Załóżmy, że wykorzystaliśmy w skali roku 4000 kWh. Okazało się jednak, że w tym samym okresie do sieci zwróciliśmy łącznie 3500 kWh. Wynika z tego, że pobraliśmy przez cały rok wyłącznie 500 kWh niemagazynowanej przez nas energii. W związku z tym limit 2000 kWh został zachowany.

Limit 2000 kWh dla klientów rozliczanych na zasadach net-billingu

W przypadku net-billingu zasada jest zupełnie inna. Nie magazynujemy wtedy energii w sieci i nie możemy z niej czerpać. Prąd wytworzony przez panele zostaje odsprzedany do sieci energetycznej po stawkach rynkowych. Co to oznacza w praktyce?

Jeśli oddaliśmy do sieci 3500 kWh, a pobraliśmy 4000 kWh, to nasze wykorzystanie wynosi 4000 kWh. Cała wytworzona przez nas energia została sprzedana do sieci. Limit został więc przekroczony. Na szczęście rząd przygotował również dla takich klientów rozwiązanie. Każda wykorzystana kWh kosztować nas będzie 0,69 zł i jest to cena gwarantowana.

Dodatek elektryczny skierowany jest do osób mających w domu ogrzewanie elektryczne . Możemy w takiej sytuacji dostać od 1000 do 1500 zł. Wysokość dodatku zależna jest od zużycia energii. Inaczej jest w przypadku, w którym mamy ogrzewanie elektryczne oraz panele fotowoltaiczne. Wtedy to dofinansowanie nas nie obejmuje.

***

Czytaj także:

Powstała Klimatyczna Baza Wiedzy. Ma walczyć z dezinformacją

Wielka Brytania przeznaczy 700 milionów na budowę elektrowni jądrowej

Jeden miesiąc może zaskoczyć. Pogoda długoterminowa na zimę 2022/2023