Zatrzymanie Janusza Palikota. Obrońcy nie mogą spotkać się z klientem

- Nie możemy doprowadzić do spotkania (z klientem - red.) ponieważ zastrzeżono obecność agenta, który mieszka poza Wrocławiem - powiedział. - Ma się z nami skontaktować, ale nie wiadomo kto to jest, ani kiedy będzie mógł w tym widzeniu uczestniczyć - wyjaśnił mecenas.

Zatrzymanie Janusza Palikota. Nowy ruch obrony

- Przez pierwszych 14 dni od zatrzymania prokurator faktycznie może zastrzec prawo do widzenia w obecności funkcjonariusza, ale jeśli tego funkcjonariusza nie ma, to utrudnia to prawo do realizowania obrony - podkreślił.