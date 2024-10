Paweł Szopa domagał się listu żelaznego. Jest decyzja sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie po raz pierwszy zebrał się w środę. Zdecydowano wówczas, że konieczne jest przedstawienie sądowi dowodów na to, że Paweł Szopa przebywa za granicą.

We wtorek warszawski sąd okręgowy zdecydował, że list żelazny dla Szopy nie zostanie wystawiony . - Prokuratura wystąpiła już z wnioskiem o opublikowanie czerwonej noty Interpolu - mówił po posiedzeniu prok. Karol Zok. Przedstawiciel prokuratury podkreślał, że w przypadku Szopy istnieje obawa matactwa .

Mec. Jacek Dubois, będący reprezentantem Szopy, podkreślił, że decyzja jest dla jego klienta "niekorzystna". - Sąd dokonał oceny, że wydanie listu nie leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Obrona się z tym nie zgadza. Będzie merytoryczna polemika w zażaleniu do sądu apelacyjnego - wskazywał.

- Prokuratura zrobiła chyba wszystko, aby sprawa nie posunęła się do przodu. (...) Żeby ją wyjaśnić ktoś musi złożyć wyjaśnienia, przedstawiać jakieś wersje. Myśmy zaoferowali, że mój klient się stawi - tłumaczył mec. Dubois. Mówił o "paradoksie intelektualnym". - Mamy sytuację taką, że prokuratura nie może odnaleźć mojego klienta, a jednocześnie nie chce, żeby w tej sprawie występował - kontynuował adwokat.

Przypomnijmy, list żelazny to specjalny dokument, który gwarantuje oskarżonemu, że ten pozostanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej. W zamian oskarżony zobowiązuje się do uczestniczenia w procesie, nie będąc aresztowanym.