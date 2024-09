Zamieszanie na sztabie kryzysowym. Mówiono o "pilnej ewakuacji"

We wtorek po godzinie 18 odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego we Wrocławiu. W czasie spotkania nagle głos zabrał prezydent miasta, który przekazał, że właśnie otrzymał informację o pęknięciu obwałowanie zbiornika Mietków. - To oznacza konieczność szybkiej ewakuacji ludzi, a także pilną potrzebę big bagów i helikopterów - przekazano.