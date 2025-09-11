W skrócie Na północy Włoch strażacy w ostatniej chwili zatrzymali pociąg przed zapadliskiem powstałym po ulewnych deszczach.

Intensywne burze i powodzie dotknęły zarówno północ, jak i południe kraju. Z jednego z kempingów ewakuowano ponad 2 tys. osób.

Elba i Sycylia doświadczyły lawin błotnych i powodzi błyskawicznych.

Nawałnice nie przestają nękać różnych regionów Włoch. Po intensywnych letnich falach upałów Półwysep Apeniński od dłuższego czasu zmaga się z niszczycielskimi burzami i nawalnymi opadami deszczu. Tym razem uderzyły one zarówno na północy, jak i na południu kraju.

Kilka metrów od tragedii

W środę niewiele zabrakło do wykolejenia się pociągu kursującego na trasie Milan-Lecco w prowincji Lecco na północy Włoch. Nieopodal stacji Bulciago gwałtowne burze z ulewami spowodowały zapadnięcie się ziemi pod częścią torowiska.

Zapadlisko w porę dostrzeżono, a miejscowi strażacy zdążyli zatrzymać lokomotywę na kilka metrów przed uszkodzonym miejscem - informuje agencja ANSA. Ruch na tej linii kolejowej zawieszono.

Burze w północnym regionie Friuli-Wenecja Julijska spowodowały wiele szkód, zwłaszcza na wybrzeżu Górnego Adriatyku. Do lokalnych powodzi dochodziło w Lignano Sabbiadoro. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano kemping w Riwierze, na którym przebywało około 2300 osób

W nocy w Lombardii strażacy z powodu gwałtownych burz interweniowali ponad 150 razy. Głównie zajmowali się pomaganiem uwięzionym osobom, usuwaniu zwalonych drzew i gałęzi oraz oczyszczali tereny po osuwiskach.

W miejscowości Bibione w ciągu godziny spadło 50 litrów wody na metr kwadratowy, a łączna suma opadów w środę wyniosła 212 litrów.

Groźne ulewy na włoskich wyspach

To była ciężka noc dla mieszkańców miejscowości Alcamo, w rejonie Trapani na Sycylii. W ciągu kilku godzin spadło tam około 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. To wystarczyło, by doszło tam do powodzi błyskawicznej. Ulice miasta zamieniły się w rwące rzeki. Woda wdarła się do garaży i piwnic, porwała też kilka samochodów.

Na zamieszczonym w serwisie X nagraniu widać potoki wody przelewające się przez ulice oraz walczącego o przetrwanie mężczyznę, trzymającego się wnęki jednego z domów:

Nie ma żadnych doniesień o poszkodowanych osobach.

Do niebezpiecznej sytuacja doszło również na leżącej na Morzu Tyrreńskim wyspie Elba. Jak powiedział burmistrz największego tamtejszego miasta, Portoferraio, "oberwanie chmury wyrządziło więcej szkód niż w lutym ubiegłego roku".

Elba poświadczyła powodzi błyskawicznych trzeci raz w ciągu kilku tygodni. Wcześniej doszło do tego 20 i 22 sierpnia. Jak poinformował burmistrz Tiziano Nocentini trzeba było ewakuować 12 rodzin z zalewanych domów.

W miejscowości Forno na Elbie lawina błotna zablokowało jedyną drogę łączącą miasto z resztą wyspy. Odciętych od świata było według różnych doniesień od 200 do około 300 osób, w tym przebywający tam turyści. Trwają prace nad odkopaniem drogi, jednak obecnie można przejść tylko pieszo.

Źródło: ANSA, Rainews.it, Ilmeteo.it

